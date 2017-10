Οι Progressive rockers New Past ολοκληρώνοντας τις ηχογραφήσεις της πρώτης τους δουλειάς, είναι εδώ για να μας παρουσιάσουν το πρώτο τους lyric video για το κομμάτι “My only Friend”.

Το κομμάτι θα εμπεριέχεται μαζί με άλλα 6, στον παρθενικό επερχόμενό τους δίσκο με τίτλο “State of Falling”.

Οι ηχογραφήσεις και η μίξη έγιναν στο Twin Picks Studio από τον Νίκο Χάκα, το mastering έγινε στα Grindhouse Studios Athens από τον Γιώργο Μπόκο και το βίντεο έγινε από τον Pedro Leitão.

Οι New Past σχηματίστηκαν το 2013 σαν instrumental σχήμα και συμμετείχαν σε διάφορες τοπικές συναυλίες, παρουσιάζοντας τις ιδέες που ανέπτυσσαν συνεχώς μετά το ασταμάτητο jamming στο στούντιο.

Το 2016 το σχήμα ολοκληρώθηκε αποκτώντας φωνή και ένα χρόνο μετά μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει τον πρώτο δίσκο με τίτλο “State of Falling”.

Δείγματα του δίσκου ακούγονται σε ραδιόφωνο και social media λαμβάνοντας πολύ θετικά σχόλια.

Αναμένοντας την κυκλοφορία του νέου δίσκου, οι New Past ανεβαίνουν ξανά δυναμικά στη σκηνή.

Facebook: https://www.facebook.com/NewPast.band/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCs3x5B1Yg2zpHYp7XbJnU5Q?view_as=subscriber

E-mail: newpast.band@gmail.com