Οι Need παρουσιάζουν το ‘Hegaiamas’ ζωντανά στην Αθήνα

Need “Hegaiamas” live in Athens

With very special guests: The Mighty N

Στο Κύτταρο Live Club (Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα)

Παρασκευή 21 Απριλίου 2017

Πόρτες: 20:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

6€ (προπώληση)

(προπώληση) 8€ (ταμείο)

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

Metal Era (Εμ. Μπενάκη 22, Αθήνα, τηλ.: 210 3304133, www.metalera.gr)

No Remorse Records (Γαμβέτα 4, Αθήνα, τηλ.: 210 3830981, www.noremorse.gr)

Syd Records (Πρωτογένους 13, Ψυρρή, τηλ.: 210 3218373, www.sydrecords.com)

Ηλεκτρονική προπώληση: http://www.123tickets.gr/el/events/need_ahegaiamasa.html

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Η τέταρτη σε σειρά πλήρης κυκλοφορία των Αθηναίων progressive metallers Need, το αριστουργηματικό “Hegaiamas: A Song for Freedom” που είδε το φως της δημοσιότητας τον Ιανουάριο του 2017, ήρθε να αποδείξει εμφατικά αυτό που εδώ και χρόνια υποψιαζόμασταν: Οι Need είναι μία από τις σημαντικότερες ανερχόμενες (κι ας έρχεται αυτό σε κόντρα με την πολυετή ύπαρξή τους) δυνάμεις στον παγκόσμιο progressive metal ήχο!

Η συμμετοχή τους στο ProgPower USA ήταν όπως φάνηκε το βήμα προς τα εμπρός που η μπάντα χρειαζόταν για να σπάσει μια και καλή τα σύνορα της χώρας της (όχι πως αυτό δεν πραγματοποιήθηκε πολλάκις στο παρελθόν, μιας που είχαν την τύχη να περιοδεύσουν δις επί Ευρωπαϊκού εδάφους στο πλευρό των Jon Oliva και Zenith σε έκαστη εκ των περιπτώσεων), κερδίζοντας το στοίχημα της διεθνούς αναγνώρισης και τελικά μία θέση στο line-up της 30ήμερης Αμερικανικής περιοδείας των Σουηδών ομοιδεατών τους Evergrey, που ξεκινάει τον Μάϊο του 2017, λίγες μόλις μέρες μετά την προγραμματισμένη εμφάνισή τους στο Κύτταρο Live της Αθήνας, για την παρουσίαση του εσχάτου δισκογραφικού δημιουργήματός τους.

Την Παρασκευή 21 Απριλίου, με παρακαταθήκη τις διθυραμβικές κριτικές κοινού και παγκοσμίου τύπου, οι Need θα “δοκιμαστούν” σε ένα δίωρο, άκρως περιεκτικό setlist, με τραγούδια από όλη την πορεία τους, με έμφαση όμως πάντα σε αυτό που όπως ξεκάθαρα φαίνεται, αποτελεί το αρτιότερο και καλλιτεχνικά πληρέστερο και συμπαγέστερο δισκογραφικό τους πόνημα. «Ένα τραγούδι για την Ελευθερία».

***

Τη βραδιά θα ανοίξει το Αθηναϊκό alternative rock σχήμα των The Mighty N. Οι ίδιοι αποκαλούν το μουσικό τους ύφος prAggressive, προσπαθώντας έτσι να περιγράψουν το ιδιαίτερο αμάλγαμα alternative και progressive επιρροών τους που συντελεί σε ένα πότε ήπιο, πότε εκρηκτικό ή ακόμη και υπέρμετρα λυρικό αποτέλεσμα, βαθιά επηρεασμένο από καλλιτέχνες και συγκροτήματα που αγάπησαν και αγαπούν, όπως οι The Mars Volta, Nirvana, Soundgarden, Black Sabbath, Jeff Buckley, Ella Fitzgerald και Στέλιος Καζαντζίδης.

Το νέο album «Retribution» βρίσκει το σχήμα στην καλύτερη φάση του μέχρι σήμερα. Το ανανεωμένο line-up, ο σκληρότερος ήχος και οι ακόμη περισσότερες μουσικές επιρροές των The Mighty N συντελούν στη δημιουργία ενός πολυμορφικού και πολύπλευρου χαρακτήρα, προσμειγνύοντας -όπως και στην περίπτωση του προηγηθέντος ντεμπούτο- με ιδιαίτερη μαεστρία το παρελθόν με το παρόν και τελικά γεννώντας ένα δισκογράφημα βαθύτατα επηρεασμένο από τις σημαντικότερες δεκαετίες της rock μουσικής, που καταφέρνει παράλληλα να ζει στην εποχή του.

***