Οι Love in Sadness επέστρεψαν με νέα τραγούδια

Οι Love in Sadness σχηματίστηκαν το 1989 από τους Άρη Τσουκαντά (φωνή, κιθάρα, τύμπανα), Στέλιο Τσουκαντά (μπάσο) και Γιάννη Γεωργιάδη (κιθάρα). Από το 1993 στα ντραμς ήταν ο Κυριάκος Δαρίβας, ενώ από το 1996 μέχρι σήμερα ντράμερ μας είναι ο Χρήστος Διακουμής.

Τα μέλη της μπάντας έχουν παίξει και με άλλα σχήματα κατά καιρούς, Motivo 4, Evnous, D-Volume (Άρης), Netronio, D-Volume (Γιάννης), Magic de Spell, Evnous, D-Volume (Στέλιος), Ρόδες (Χρήστος). Από το 1992 συνεργάζονται τακτικά στα live με τους Απροσάρμοστους, ενώ το 1994 παίζουν στο Διεθνές Φεστιβάλ ΒΑΜ στην Βαρκελώνη (εκπροσωπώντας την ΕΡΤ), το 1996 παίζουν με τον Paul Rodgers στο Ρόδον όπου ξαναπαίζουν το 1997 με τους Stranglers.

Την ίδια χρονιά εμφανίζονται στο Rockwave Festival στη Ριζούπολη, με Flowers of Romance, Διάφανα Κρίνα, New Model Army και Sisters of Mercy. Δισκογραφικά, 3 album, Απλές Ιστορίες (1993 Έβδομη Διάσταση), Το Δεύτερο Αμάρτημα (1997 Warehouse Records / Sony Music), Κατάσταση Ανάγκης (2000 Warehouse Recirds), ένα ΕΡ (Πίσω απ’ τον ήλιο 1997 Warehouse Records), ένα Maxi Single (Daydreaming 1993 Έβδομη Διάσταση). Έχουν κυκλοφορήσει επίσης τα video clip Τι να πω (Νίκος Πατρελάκης, Δημήτρης Γαλάνης), Πες μου εσύ (Γιώργος Μελισσινός), Ψηλή Κορφή (Νίκος Σμαραγδής), Τώρα (Βαγγέλης Ζήσης) και Μέρμηγκας (Αριστοτέλης Παπακωνσταντίνου).

Το τελευταίο διάστημα οι Love in Sadness ετοιμάζουν το νέο τους υλικό και ήδη έχουν κυκλοφορήσει 2 tracks, το “Η γιορτή” και το “Παράλληλα”, που είναι διαθέσιμα σε όλες τις πλατφόρμες (Spotify, Youtube, Apple Music, Amazon κλπ) ενώ εντός των ημερών αναμένεται και ένα φρέσκο video clip. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα κυκλοφορήσουν αισίως ακόμα τρία νέα τραγούδια και στις αρχές του φθινοπώρου θα πραγματοποιηθούν μετά από καιρό, ένα ή δύο επιλεγμένα live. Ενεργές είναι επίσης οι σελίδες της μπάντας στο Facebook και στο Instagram.

Ακούστε τα νέα τραγούδια: