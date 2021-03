Ήταν το 2007 όταν οι Jane Doe επισημοποίησαν την ύπαρξη τους και χρειάστηκαν περίπου ένα χρόνο για να καταθέσουν το ντεμπούτο “Heaven For Dogs” album τους. Το ασυμβίβαστο alternative που αποτυπώθυηκε εκεί, είχε πολλά στοιχεία από την indie έκρηξη που συντάραζε και τις δυο πλευρές του Ατλαντικού εκείνη την περίοδο, οπότε υπήρχε άπλετο πεδίο για πειραματισμό και αναζήτηση. Χρειάστηκαν πέντε χρόνια για να δει το φως η δεύτερη δουλειά τους, το “Τhe Enormous Ηead Οf Κing Splendid”, ένα πάντρεμα λογοτεχνίας και μισής ντουζίνας μουσικών ειδών και μακριά από νόρμες και κανόνες, τον αμέσως επόμενο χρόνο (2014) θα κυκλοφορήσουν ταυτόχρονα δύο δίσκους “Revolution Diaries” και “Recipes for Refugees”. Κάνουν live σε όποιο μέρος της Ελλάδας μπορούν και το 2016 διασκευάζουν τους εαυτούς τους στα τρία από τα τέσσερα κομμάτια του EP “B612 Revisited”. Το τελευταίο κομμάτι του EP, είναι ο προπομπός του επόμενου δίσκου τους, που μέσα από φθορές, συμφορές και πανδημίες θα ολοκληρωθεί το 2021.

Πέντε χρόνια και μια πανδημία έπρεπε να περάσουν για να ολοκληρωθεί ο πέμπτος δίσκος των Jane Doe με τίτλο “Random Acts Οf Kindness”.

Κάθε ήχος, κάθε ουρλιαχτό, κάθε ψίθυρος, κάθε λέξη, γράφτηκε και ξαναγράφτηκε για να καταλήξει το συγκρότημα σε εννέα τραγούδια που έχουν κάτι από το δέρμα τους και κάτι από το δέρμα του κόσμου. Από το θόρυβο στην ησυχία και από το σκοτάδι στο φως, ο νέος δίσκος των Jane Doe θυμίζει τα πάντα και δεν θυμίζει τίποτα.

Jane Doe are:

Moss Doe – Vocals and Lyrics

Anastasis Doe – Guitars, Synths and Noises

Stavros Doe – Guitars

Dionisis Doe – Bass Guitar

Prodromos Doe – Drums

Jannis Doe – Visuals, Photos, Videos etc

Additional Recordings:

Nikos Giousef – Musical Saw on “Stubborn Balloon”

Dim Tses – Synths and Noises

Antonis “Doe” Karakottas – Additional Synths

Stratos “Doe” Klonaridis – Drums on “Little Miss Emptiness”

Produced, Mixed and Mastered by Dim Tses at CatLeap Sounds

expect “Little Miss Emptiness” produced, recorded and Mixed By Nik Logiotatidis at Magnanimous Studio and “The Last Thoughts of Jean Paul Marrat” produced by Dim Tses, Dimitrios “Jimbo” Astantinis, Anastasis Petrelliis

Drums recorded at Magnanimous Studio by Nik Logiotatidis

All other instruments recorded at CatLeap Sounds by Dim Tses

Additional recordings at Objects In Mirror Studio by Anastasis Petrellis

Special Thanks To:

Alkis Kirtsoglou, Stratos Klonaridis, Antonis Karakottas, Panos Topalidis, Nik Logiotatidis, Nikos Giousef, Jannis Tomtsis, Christos Goussios_CMYK, Fotini, Dimitrios “Jimbo” Astantinis, Joe F.K