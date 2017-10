Οι Alternative Metallers Ghost Season ανακοινώνουν τις ημερομηνίες για το επερχόμενο tour τους στην ανατολική Ευρώπη «Like Stars In An Eastern Sky» για την προώθηση του τελευταίου τους άλμπουμ Like Stars In a Neon Sky. Το tour θα δεί την μπάντα να ταξιδεύει από την Ostrava στην Τσεχία μεχρι την Bratislava, Σλοβακία και Πολωνία και θα είναι το πρώτο tour της μπάντας μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ τους Like Stars In a Neon Sky, τον Ιανουάριο του 2017.

Σε όλη την περιοδεία, μαζί με τους Ghost Season θα εμφανιστούν οι Αlternative Μetallers Simplefast, οι οποίοι έχουν μόλις κυκλοφορήσει τη νέα δισκογραφική τους δουλειά με τίτλο «Apocalypse».

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα των Ghost Season στο facebook για να ενημερώνεστε εγκαίρως για όλες τις επερχόμενες δραστηριότητες του σχήματος.

Δείτε το τελευταίο video των Ghost Season εδω:

Website: www.ghostseason.com

Facebook: https://facebook.com/GhostSeas onMusic