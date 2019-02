Οι συναρπαστικοί Planet of Zeus έρχονται στο Release Athens 2019, μαζί με τους Clutch και τους Black Rebel Motorcycle Club, σε ένα εντυπωσιακό line-up, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, στην Πλατεία Νερού!

Οι Planet of Zeus είναι μια μπάντα heavy rock με έδρα την Αθήνα. Η πορεία τους είναι αξιοζήλευτη, καθώς βρίσκονται στο προσκήνιο για σχεδόν είκοσι χρόνια, με εμφανίσεις από πριβέ πάρτι μέχρι μεγάλα γήπεδα και με soldout συναυλίες σε κάθε πόλη της Ελλάδας. Εδώ και πολύ καιρό έχουν ξεπεράσει τα εθνικά όρια, ταξιδεύοντας τα βαριά, groovy ριφαρίσματά τους στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Οι Planet of Zeus έχουν κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ. Το «Eleven The Hardway» κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2008, από την δισκογραφική εταιρεία Casket Music/ CoproRecords (UK). Παρά το ότι ήταν η πρώτη τους δισκογραφική δουλειά δέχτηκε ενθουσιώδεις κριτικές από περιοδικά όπως τα Metal Hammer και Kerrang. Μάλιστα ο ίδιος ο Bruce Dickinson το παρουσίασε στην ραδιοφωνική εκπομπή του στο BBC.

Το δεύτερο τους άλμπουμ “Macho Libre”, που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2011, από την δισκογραφική εταιρεία B-Otherside Records, ήταν αυτό που, όχι μόνο τους καθιέρωσε ως μία από τις σημαντικότερες heavy metal μπάντες της Ελλάδας, αλλά έκανε το όνομά τους γνωστό και στο εξωτερικό. Τα δύο βίντεο κλιπ που συνοδεύουν το άλμπουμ, “Leftovers” και “Vanity suit”, θεωρούνται πλέον κλασικά για τη ροκ σκηνή.

Με το τρίτο τους άλμπουμ “Vigilante” που κυκλοφόρησε το 2014, από την δισκογραφική εταιρεία ihaveadrum records, οι Planet of Zeus, καταξιώθηκαν διεθνώς και το βαρύ, groovy rock n’ roll τους απέκτησε την δική του, ξεχωριστή ταυτότητα.

Σε μια εποχή αποθέωσης του ατομισμού, το πολυαναμενόμενο τέταρτο άλμπουμ των Planet of Zeus“Loyal to the pack”, που κυκλοφόρησε το 2016, αποτελεί μια ωδή στην συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων. Η μπάντα αποφάσισε να «ανακατέψει την τράπουλα» και να ξεκινήσει από μια εντελώς διαφορετική μουσική αφετηρία. Ο ήχος είναι πιο μελωδικός, με λυρικά φωνητικά και μια άλλη αίσθηση του ρυθμού και της δυναμικής. Αυτό το μείγμα φαίνεται να ορίζει εκ νέου τον ήχο των Planet of Zeus, και να οδηγεί τον ακροατή σε ένα μαγικό ταξίδι στην ιστορία του heavy metal, από τους Lynyrd Skynyrd ως τους Mastodon, από τους Allman Brothers Band ως τους Queen και από τους AC/DC ως τους Clutch.

Η μοναδική αυτή rock’n’roll τριάδα –που απαρτίζεται από τους Clutch, τους Black Rebel Motorcycle Club και τους Planet Of Zeus–θα είναι lineup της Τετάρτης 19ης Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού και το Release Athens 2019!

Τα εισιτήρια προπωλούνται προς 30 ευρώ (ένα εισιτήριο) και 55 ευρώ (δύο εισιτήρια. Από την Δευτέρα 11/2, οι τιμές διαμορφώνονται στα 32 ευρώ (ένα εισιτήριο) και 60 ευρώ (δύο εισιτήρια). Διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων προς 80 ευρώ.

Το αθηναϊκό – και όχι μόνο – κοινό είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους Planet of Zeus τους Clutch και τους Black Rebel Motorcycle Club όπως μόνο αυτό ξέρει: με ενθουσιασμό και ένταση!