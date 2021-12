“…in the mid of the day

crows fly away…”

Οι ρίμες του Sexpyr διασταυρώνονται με την dark country των Redeye Caravan κι αυτό που προκύπτει είναι “Ο Δικαστής του Σερίφη”! Η ιστορία μας μεταφέρει σε μια παράλληλη, ελληνική Άγρια Δύση όπου καταστάσεις καυτηριάζονται και ο νόμος περνάει στα χέρια των vigilante…

Απολαύστε το video clip που δημιούργησε ο Ιωάννης Ψύχος εδώ:

Ο Δικαστής του Σερίφη

(μουσική: Άκης Κοσμίδης, Πάνος Μακούλης, ελληνικοί στίχοι: Sexpyr, αγγλικοί στίχοι: Βαλάντης Δάφκος, ενορχήστρωση: Πάνος Μακούλης)

Βασικά σκάσαν πολλά

δύο χρόνια απανωτά

Φιμωμένοι σαν τα σκυλιά

να τα λέμε μόνο ψιθυριστά

Τα μαζεύω τόσο καιρό

τα έγραψα να σας τα πω

Μουσικοί σε αποκλεισμό

κάτι πρέπει να κάνω να εκτονωθώ

Τον σερίφη βάζω στόχο τώρα

δεν θα πάρει ώρα

έχω πάρει φόρα

και καθαρίζω τη χώρα

Μήνυσε του κυβερνήτη

θα του βγει από την μύτη

Μου έχει κλείσει το σπίτι

και ας με βάφτισε αλήτη

In the mid of the day

fifteen feet away

On the street, in the rain

bullets gone astray

In the mid of the day

crows fly away

In the sight of the stain

it’s too late to pray

Πως αλλάζουνε οι καιροί

κάποτε είχαμε για αφορμή

αν νταής προσβάλλει μαντάμ

τα κάναμε όλα γης μαδιάμ

Μα οι γυναίκες θέλαν νταή

και ο νταής την είδε πολύ

και επιτέθηκε στη γυνή

και η κατάσταση βγήκε ξινή

Τον νταή βάζω στόχο τώρα

δε θα πάρει ώρα

έχω πάρει φόρα

καθαρίζω τη χώρα

Μήνυσε της γενιάς του

πως θα φάει της χρονιάς του

Και πείτε του σκληρού

πως θα κλειστεί στην ψειρού

Ηχογράφηση & παραγωγή:

Sexpyr – Underground Studios (Εθν. Μακαρίου 17, Περιστέρι) από τον Δημήτρη Κατσαρό

Redeye Caravan – Saint George studio (Άγιος Γεώργιος, Βοιωτία) από τον Πάνο Μακούλη

Sexpyr: Βασίλης Παρασκευάς

Redeye Caravan: Άκης Κοσμίδης (φωνή, ακουστική κιθάρα, μπάντζο), Βαλάντης Δάφκος (φωνή, μπάσο), Πάνος Μακούλης (ηλεκτρική – slide – ακουστική κιθάρα, πλήκτρα, φωνή), Ελένη Παρασκευοπούλου (φωνή), Στέφανος Στρογγύλης (φυσαρμόνικα), Θάνος Γιαμαρέλος (βιολί)

Επικοινωνία – Sexpyr:

Facebook: https://www.facebook.com/sexpyr

Youtube: https://www.youtube.com/sexpyrtv

Spotify: https://open.spotify.com/artist/4ghfed8lutcl4ORCq19oOk

Instagram: https://www.instagram.com/sexpyr

Discogs: https://www.discogs.com/%CE%A3%CE%AD%CE%BE%CF%80%CF%85%CF%81

E-mail: v.paraskeuas@gmail.com

Επικοινωνία – Redeye Caravan:

Facebook: https://www.facebook.com/redeyecaravan/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-Smu7ALgfcAsgURz_U9V3A

Bandcamp: https://redeyecaravan.bandcamp.com/album/nostrum-remedium

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2TpY8ek5GqH022QwJSswIL

Soundcloud: https://soundcloud.com/redeyecaravan

Instagram: https://www.instagram.com/redeye_caravan

Discogs: https://www.discogs.com/release/14456834

E-mail: redeyecaravan@gmail.com