Νέο single: Anxiety – “Hymn To Alexander The Great”

Οι epic heavy metallers από την Πτολεμαΐδα Anxiety, δυο δεκαετίες μετά το demo “The Descent of the Myriads” επανέρχονται με το single “Hymn To Alexander The Great”. Μπορείτε να ακούσετε το single παρακάτω.

Το “Hymn To Alexander The Great” είναι ένας instrumental epic heavy metal φόρος τιμής προς τον Μέγα Αλέξανδρο, αρχαίο βασιλιά της Μακεδονίας ο οποίος έζησε το διάστημα 356 – 323 π.Χ.

Οι ηχογραφήσεις καθώς και το mastering του single έγιναν από τον Σταύρο Κερμενιώτη στο Live Studio της Πτολεμαΐδας.

https://www.facebook.com/livestudio.recordingptolemaida



Συμμετέχει στα keyboards o Σωτήρης Νούκας.

Το artwork είναι μια δημιουργία της Λένας Ντίνα.

Λίγα λόγια για τους Anxiety

Oι Anxiety είναι μία epic metal μπάντα που δημιουργήθηκε στην πόλη της Πτολεμαΐδας και δραστηριοποιήθηκε κατά την περίοδο 1986-1994. Στην αρχική σύνθεση συμμετείχαν οι Σταύρος Κερμενιώτης, Σωτήρης Νούκας (φωνητικά / drums) και Δώρος Φλαμουρίδης (μπάσο).

Κατά την περίοδο αυτή έχει να παρουσιάσει δύο ανεπίσημα demos κατά τα έτη 1988 και 1992, καθώς και ένα επίσημο το “The Descent of the Myriads” που κυκλοφόρησε το 2001 με πέντε τραγούδια.

Επίσης το group έχει συμμετάσχει στην ιστορική για τα ελληνικά δεδομένα συλλογή “Greece Attacks” (1988) με το τραγούδι “Join the Army”, καθώς και σε μια σειρά συναυλιών στην Πτολεμαΐδα κυρίως, αλλά και στη Θεσσαλονίκη.

Mε τους Anxiety συνεργάστηκαν κατά καιρούς οι κιθαρίστες Στέργιος Δεληγιάννης, Πιπέρκος Χρήστος, Δημήτρης Ταϊρίδης (πρώην Everflow) καθώς και οι τραγουδιστές Κωνσταντινίδης Μιχάλης και Μάρκος Βαλαβάνης (Everflow).

Οι Anxiety εν έτει 2022 είναι πλέον one man band με ιθύνοντα νου τον Σταύρο Κερμενιώτη ο οποίος έχει εκτελέσει τις κιθάρες, το μπάσο καθώς και τον προγραμματισμό των drums.

Δισκογραφία

“Demo 90” (3-track demo)

Self-released – 1990

“The Descent of the Myriads” (5-track demo)

Self-released – 2001

“Hymn To Alexander The Great” (single)

Self-released – 2022





Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Anxiety στα παρακάτω links:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063763517304

Youtube: https://www.youtube.com/user/kermous1

Bandcamp: https://anxietygr.bandcamp.com/track/hymn-to-alexander-the-great



Email: roda8@windowslive.com