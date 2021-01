Οι Machacar έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο τους τραγούδι “Enough of them“, το εξώφυλλο και τον τίτλο του επερχόμενου άλμπουμ τους.

Το “Enough of them”, είναι το δεύτερο δείγμα από την πρώτη δισκογραφική δουλειά της μπάντας, που θα έχει τον τίτλο, “Two Worlds Collide” και η κυκλοφορία της αναμένεται εντός του 2021.

Η ηχογράφηση του κομματιού έγινε από την μπάντα στην περίοδο του δεύτερου lockdown. Την μίξη και το mastering επιμελήθηκαν οι Δημήτρης Σακελλάρης και Νίκος Μιχαλοδημητράκης στο MD studio.

Το τραγούδι θα το βρείτε στο επίσημο κανάλι της μπάντας στο YouTube επίσης είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες για download & streaming….

https://machacar.bandcamp.com/track/enough-of-them

