Ο C-DRAIN ξεκίνησε ως one-man multi-instrumentalist και μουσικός παραγωγός δουλεύοντας στο home-studio του στο Λονδίνο. Σήμερα βρίσκεται μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας έχει στήσει την μπάντα του από την αρχή με αξιόλογους μουσικούς της Αθηναϊκής σκηνής, ξεκινώντας με την πρόσφατη κυκλοφορία το ‘Covers Unplugged’ EP Album τον Δεκέμβρη του 2016.

Το νέο του four-track EP Album «*No Plumbing Business», ντεμπούτο με πρωτότυπη μουσική, σε καλεί σε ένα μουσικό ταξίδι με νέα ηχοχρώματα και πλουραλισμό συναισθημάτων. Ο C-DRAIN λέει ότι: “Κάθε τραγούδι αντιπροσωπεύει μια διαφορετική φάση και εποχή, την οποία και επιχείρησα να απεικονίσω στον ήχο του κάθε κομματιού” ξεκινώντας με το “Come On!” (καλοκαίρι), συνεχίζοντας με το “Fly” (φθινόπωρο),“Round N’ Round” (χειμώνας) και το “Sunny Day” (άνοιξη). Είναι σαν ένα EP «Τέσσερις Εποχές» αλλά όχι για τους φαν του Vivaldi! Το EP ξεκινά με ένα sample “I wanna dance” (από την ταινία Dazed and Confused), το οποίο για τον C-DRAIN εκφράζει άμεσα το νέο vibe που επιδιώκει! «Κλειδωμένος» στο στούντιο έψαχνε επίμονα την νέα αισθητική προσέγγιση στην παραγωγή μέσω πειραματισμού με φωνητικές χροιές και ήχους μουσικών οργάνων, καταλήγοντας σε μια πραγματικά “indie” δημιουργία. Σε αντίθεση με το πρόσφατο σε κυκλοφορία EP του, στόχος του C-DRAIN στη νέα του κυκλοφορία δεν ήταν να δημιουργήσει έναν ομογενοποιημένο ήχο για όλα τα κομμάτια, αλλά να αναδείξει μέσω της προσέγγισής του στην παραγωγή τον «κρυφό» χαρακτήρα του κάθε τραγουδιού και να τον ακολουθήσει σε όποιο ηχητικό μονοπάτι τον οδηγήσει. Επίσης ο τίτλος του EP ένα πρώτο βήμα στο να αποκαλύψει (μετά από πολλές απορίες των φαν) τι πραγματικά σημαίνει το όνομα C-DRAIN!

Κυρίαρχος στόχος του με το νέο του πρότζεκτ είναι να πετύχει απόλυτη ανεξαρτησία και δημιουργική ελευθερία, έχοντας και την καλλιτεχνική ευθύνη για κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, από το να ηχογραφεί σχεδόν κάθε όργανο μέχρι τη μίξη ήχου και παραγωγή. Για την παρουσίαση του δίσκου έχει στήσει ένα live πρόγραμμα βασισμένο στο νέο ύφος και αισθητική, το οποίο περιλαμβάνει και visuals/video projections, από VJ και σκηνοθέτη.

Επίσημη Κυκλοφορία : 01/03/2018

Reviews / Kριτικές :

BBC RADIO: C-Drain’s “Oh Miami!” – “Very Nice!!!”

VINYLMINE: “‘Eνα ευχάριστο EP από τον C–Drain είναι το “No Plumbing Business!”, έναν άνθρωπο που ξέρει να γράφει «σωστά» ποπ τραγούδια.”

No TiTle Magazine (UK): “…If this artist continues to unearth interesting influences and a variety

of angles his future album would certainly create a few welcome debates…”

Brian Wilson (The Beach Boys): Favourites C-Drain’s ‘Oh Miami!’ and reposted it t on his personal page!

ΕΡΤ (Δεύτερο): C-Drain ‘Covers Unplugged’ στα TOP 6 Αγγλόφωνα άλμπουμ του 2016 και στα TOP 20 όλων των κυκλοφοριών του 2016.

Music emissions.com (USA): Rating: 9/10 “…‘So What?’ is just the sort of musical break from the misery we need. And that is the key to what makes a good pop song – it fits the moment!

ΔΙΣΚΟΡΥΧΕΙΟΝ:‘Covers Unplugged’ “…πολύ καλή δουλειά, δημιουργώντας έναν ήχο χαμηλών τόνων γενικώς, πέραν των λιγοστών εξάρσεων, ο οποίος είναι πλήρης, ακούγεται πλήρης και στέκεται μια χαρά.”

Music Emissions.com (USA): Rating: 9,5/10 – “Producer/artist Christos Pappas resurfaces with his latest track “Oh Miami!” Blending modern rock with continuing West Coast retro pop theme, he switches coasts, pens an ode and paints a vivid portrait of the Southern Florida party city. Mixing tinges of reggae as a clever nod to its proximity to the Caribbean, this could be the metropolis’ next theme song!”

