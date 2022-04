Νέο Album: Once Upon A Winter (Instrumental Post-Rock)

Πριν λίγες εβδομάδες οι Once Upon A Winter, Post-Rock μπάντα από τη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσαν την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου τους album, με τίτλο Void Moments of Inertia!

«Loneliness is the suffering of our time.

Even if we’re surrounded by others, we can feel very alone»

Οι Once Upon A Winter με το Void Moments of Inertia, έχουν καταφέρει να φέρουν σε ισορροπία heavy και μελωδικούς ήχους, δίνοντας χώρο στο μέτρο των αισθήσεων και οδηγώντας μας από την απόλυτη ηρεμία στην απόλυτη ανύψωση. Album με καθαρά Post – Rock στοιχεία, τέτοια που επιδεικνύουν με κάθε τρόπο όλη τη δύναμη και την ομορφιά του είδους, κρατώντας το μεγαλείο του ψηλά. Συναίσθημα και μελωδία που κάνουν τον ακροατή να δει τον κόσμο με άλλο φως και να χαθεί στη μαγεία του.

Δυνατές κιθάρες, high tempo drums και βαρύ μπάσο από τη μία – απροσδόκητα και υπέροχα αποδομένα σόλο από σαξόφωνα, βιολιά και πιάνο από την άλλη, όλα εναρμονισμένα ως ένα. Blackgaze που καταφέρνει να ανυψώνει τα κομμάτια, να τα κάνει ρομαντικά με αθόρυβο τρόπο, ονειρεμένα και γαλήνια και αμέσως μετά να τα συντρίβει δημιουργώντας δίνες έντασης και δυναμισμού. Το Void Moments of Inertia είναι ολόκληρο μία αντίθεση, μία κυκλοθυμία στιγμών ηρεμίας και στιγμών κορύφωσης όπου το ένα άκρο, κρύβει πάντοτε μέσα του το άλλο.

Η μπάντα πιστή στον ήχο της, εξακολουθεί να κινείται μεταξύ κλασσικού post rock με ambient ατμοσφαιρικά στοιχεία, blackgaze και ιδιαίτερες μελωδίες, gothic, doom, black metal εκρήξεις, aggressive κιθάρες, κρατώντας πάντοτε το ενδιαφέρον προσανατολισμένο στις μελωδικές γραμμές. Πιστοί παραμένουν και στην επιλογή τους να μην προσθέτουν στίχους στα κομμάτια τους, καθώς θέλουν οι ακροατές τους να δημιουργούν τις δικές τους εικόνες και ιστορίες ακούγοντάς τα.

Οι Once Upon A Winter αποτελούνται από τους Ilias Kakanis – Guitars, Vocals, Synths, Angelos Athanasiadis – Guitars, Fotis Sitaras – Bass, Nick Taras – Piano, Saxophone, Konstantinos Alex Noulas – Drums. Οι συνθέσεις έχουν γίνει από τη μπάντα, mixing και mastering από τον Ilias Kakanis, τα drums ηχογραφήθηκαν στα Mix Studio (Thessaloniki), όλα τα υπόλοιπα όργανα ηχογραφήθηκαν στα προσωπικά studios του Ilia και του Angelou. Promo photos και Video από τον George Triantafyllou, Artwork από Phren Reworks.

Οι Once Upon A Winter έχουν σηκώσει τη μπάρα του είδους πολύ ψηλά, με ιδιαίτερη καλλιτεχνική υπεροχή, καθώς το album τους Void Moments of Inertia είναι ένας κυκλώνας που καταφέρνει να διαπερνά κάθε σημείο του σώματος του ακροατή προκαλώντας του δέος!

Το Void Moments of Inertia, το 4ο album των Once Upon A Winter κυκλοφόρησε στις 18 Μαρτίου σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.