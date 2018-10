Το «Somebody’s Man» είναι το καινούργιο single του Αμερικανού τραγουδιστή-τραγουδοποιού, Luke Elliot και σαν προπομπός μας δίνει μια γεύση για το νέο άλμπουμ που ετοιμάζει και θα κυκλοφορήσει στις 8 Μαρτίου του 2019. Τον Luke Elliot ανακάλυψε ένας γνωστός Νορβηγός δημοσιογράφος, τον έπεισε να μετακομίσει στο Όσλο και να αρχίζει να χτίζει την καριέρα του στην Ευρώπη.

Το 2015 κυκλοφόρησε το πολύ πετυχημένο ντεμπούτο άλμπουμ του, «Dressed for The Occasion».

Από τότε έχει κερδίσει δημοτικότητα και αναγνώριση σε όλη την Ευρώπη περιοδεύοντας μόνος του ή ως opening act του Sivert Høyem, ο οποίος μάλιστα συμμετέχει στο «Somebody’s Man» σε έναν αντρίκιο διάλογο μεταξύ δύο φίλων – ένα «τραγούδι δρόμου», ύμνο στην αγάπη και στον αποχαιρετισμό.

Το «Somebody’s Man» γράφτηκε το περασμένο καλοκαίρι στην Αυστραλία, στη διάρκεια της περιοδείας του Luke Elliot. O Elliot σχολιάζει για τη συνεργασία του με τον Sivert: «Εδώ και καιρό ήθελα να συνεργαστώ με τον Sivert σε ένα τραγούδι – οι μουσικές γέφυρες που κάνει στο «Somebody’s Man» πραγματικά το απογειώνουν. Η φωνή του έχει μια μοναδικότητα που παρασέρνει τα πάντα, τα σβήνει όλα πίσω της. Χρειάστηκε ένα μόνο take στο studio. Με το πρώτο τραγούδισμα, όλοι καταλάβαμε ότι έχουμε στα χέρια μας κάτι πραγματικά ιδιαίτερο».

Οι φωνές τους ταιριάζουν απόλυτα και το «Somebody’s Man» είναι ένα τραγούδι που θα αγαπηθεί και θα συντροφέψει το χειμώνα μας.

Ακούστε το!

Αγαπήστε το(ν)!

Lyrics/Music Luke Elliot

Produced by: Luke Elliot & Freddy Holmn>

Mixed by: Simon Nordberg

Mastering by Hoffa – Cosmos Mastering