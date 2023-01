Νέο αλμπουμ: The Weather Underground – The Recurring Trip of​.​.​.

Νέο αλμπουμ: The Weather Underground – The Recurring Trip of​.​.​.

Βάζοντας εκ νέου σε τροχιά όλα όσα τους κάνουν να είναι ο εαυτός τους, οι The Weather Underground παρουσιάζουν ολοκληρωμένο το “The Recurring Trip of…”, το album που μετά απο μια 10ετία τους φέρνει στην ενεργό δράση.

Το alternative rock σχήμα καταθέτει 10 guitar driven κομμάτια όπου οι εναλλαγές στους ήχους και η έμφαση στο songwriting δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα του που βρίσκεται το σχήμα εν έτει 2022.

Ακούστε το album σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

Από την οπτική της μπάντας:

“Ένα ταξίδι από την πόλη με προορισμό τον τόπο καταγωγής και αντίστροφα. Αναχώρηση και προορισμός εναλλάσσονται μέσα στο χρόνο. Το ταξίδι σταθερό. Ωστόσο ο ταξιδιώτης αλλάζει. Ωριμάζει, θυμάται, γκρινιάζει, χαίρεται, λυπάται, θυμώνει. Αυτοκινητόδρομοι, βουνά, χωράφια, γραμμές τρένου, θάλασσα. Τα τοπία διαδέχονται το ένα το άλλο. Σαν τα τραγούδια που παίζουν στο ραδιόφωνο. Διαφορετική ιστορία το καθένα. Άλλη κατάσταση, άλλος ρυθμός, άλλο θέμα, άλλη ακρόαση κάθε φορά.



Ένα γνώριμο ταξίδι σαν και αυτό περιγράφει / συνοδεύει το “the Recurring Trip of the Weather Underground”. Ένας δίσκος που βρίσκει το συγκρότημα σε μια διαφορετική φάση από αυτή που ήταν προ 10 ετίας, όταν κυκλοφόρησαν τον πρώτο δίσκο τους: “the Sad Story of the Weather Underground”. Ηχογραφημένο στα Urban Studios στο Μοναστηράκι, με τον Χάρη Πιτσίνη στην κονσόλα του ήχου (χρόνια ηχολήπτης και άτυπο 5ο μέλος της μπάντας), το recurring trip περιλαμβάνει τραγούδια που το συγκρότημα δούλευε για καιρό. Μια παλέτα από ήχους που περιλαμβάνει grunge riffs αλλά και γλυκά arpeggios. Οι δυο κιθάρες φαίνεται να βρίσκονται σε μια διαρκή συζήτηση. Τα τύμπανα, θυμωμένα, ωμά αλλά και ήπια όταν πρέπει στηρίζουν το οικοδόμημα. Οι συμπαγείς μπασογραμμές δείχνουν να έχουν συνεχώς διαφορετικές διαθέσεις: funky, punk, alternative. Οι στίχοι βιωματικοί: επιστροφή, πρόσωπα, προτεραιότητες, περιπλάνηση, οικογένεια, καλοπέραση, θυμός, αστάθεια, πόλεις, αφίξεις και οι δείκτες του ρολογιού που χτυπούν ρυθμικά.”

Recorded and mixed by Charalambos Pitsinis at Urban Studios



Mastered by GeorgieBoy



Artwork by Daniel Goudelis and Eleni Tsami