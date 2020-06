Oι Minor Mine παρουσιάζουν το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο “Small Talk With Ghosts Before Sleep”. Οι Minor Mine εμφανίστηκαν το 2007 στην ανεξάρτητη σκηνή της Θεσσαλονίκης και έκτοτε έχουν παρουσιαστεί σε πολλούς χώρους και φεστιβάλ στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών ALT.DAYS[SKG]FEST.08, Beach Festival Vol.2 Επανομή, ΠΙΚ ΝΙΚ Urban Festival, Montezuma’s Eye Music Fest. Έχουν ανοίξει συναυλίες των Tuxedomoon, Murder by Death, Peter Murphy, Savage Republic, Wovenhand, The Ex και Band of Holy Joy.

Στην δισκογραφία τους προηγήθηκαν τα άλμπουμ “Where They Go [2010]” και “Out of Heaven [2012]” σε δικιά τους παραγωγή αποσπώντας πολύ καλές κριτικές από τον μουσικό τύπο. Στο “Small Talk With Ghosts Before Sleep” είναι φανερό ότι ο ήχος των Minor Mine έχει ανανεωθεί με περισσότερες ηλεκτρικές αιχμές ακροβατώντας ανάμεσα από την σύγχρονη folk και την punk μουσική.

Ο δίσκος ηχογραφήθηκε το 2019 από τον Χρήστο Μέγα, ο οποίος επιμελήθηκε και την παραγωγή μαζί με τους Minor Mine. To εξώφυλλο και τον γραφιστικό σχεδιασμό υπογράφει η Βαρβάρα Παναγιωτίδου / Higher! Higher! Για λίγες μέρες ακόμη το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο με ελεύθερη συνεισφορά στο bandcamp. Το άλμπουμ κυκλοφορεί και σε μορφή βινυλίου σε 150 συλλεκτικά αντίτυπα.

Video teaser: https://www.youtube.com/watch?v=0kbaFzc4WVU

Για επικοινωνία και παραγγελίες δίσκων: minormine@hotmail.com