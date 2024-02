Νέα κυκλοφορία: “Yet, I am not” – Cynical Ants

Νέα κυκλοφορία: “Yet, I am not” – Cynical Ants

Νέα κυκλοφορία από το συγκρότημα Cynical Ants ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το “Yet, I am not” είναι η 3η τους δουλειά όπως μας αναφέρουν οι ίδιοι.

CYNICAL ANTS

Είμαστε χαρούμενοι αλλά και περήφανοι, καθώς καταφέραμε να κυκλοφορήσουμε την 3η μας δουλειά, “Yet, I am not”, τόσο σε ψηφιακή μορφή στο bandcamp -μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν ή να μας υποστηρίξετε με ελεύθερη συνεισφορά, αλλά και σε cd. Θα είναι τιμή μας να ακούσετε την προσπάθειά μας να εκφραστούμε και να μας δώσετε τα σχολιά σας @ https://www.facebook.com/cynicalants/.

Για να μας ακούσετε:

https://cynical-ants.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/channel/UCQnsliu71fDQXVHsMsA1mBQ