H νεαρή τραγουδοποιός Elinna, από τη Θεσσαλονίκη μας συστήνεται με το 1ο της album με τίτλο “Give me a sign” από την WA Records. Στα τραγούδια του album αποτελούν ένα ιδιαίτερο μείγμα με επιρροές από alternative rock, indie, rock και τη blues μουσική. Το πρώτο της single “In Your Sleep”, ένα κομμάτι με μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα κυκλοφόρησε μαζί με το πρώτο της Official Video clip τον Οκτώβριο του 2016, κάνοντας ιδιαίτερη αίσθηση. To album κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2017 και βρίσκεται σε όλα τα online stores όπως Spotify, itunes, Amazon, Deezer etc.

“Give me a sign”

Η Elinna είναι μια νεαρή τραγουδίστρια/τραγουδοποιός επηρεασμένη από τη rock και blues μουσική. Σαν ερμηνεύτρια έχει συνεργαστεί με διάφορες μπάντες της πόλης της. Σταδιακά άρχισε να επικεντρώνεται όλο και πιο πολύ στη δημιουργία δικών της κομματιών κι έτσι το 2016 ξεκίνησε τη σύνθεση και την ηχογράφηση του πρώτου της προσωπικού δίσκου με τον John Jeff Touch στην παραγωγή.