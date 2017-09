The Hybrid Festival vol.2

Beast Mode Edition!

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου

Στο Κύτταρο Live Club (Ηπείρου 48 & Αχαρνών)

Πόρτες: 19:30

Line up:

Seasons A.C.

Countown

Vonavibe

Simplefast

Project Theory

Fourgiven

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

6€ (προπώληση)

8€ (ταμείο)

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

Full Moon Store (Θεμιστοκλέους 42, Εξάρχεια, τηλ.: 210 3821441, www.fullmoonstore.gr)

(Θεμιστοκλέους 42, Εξάρχεια, τηλ.: 210 3821441, www.fullmoonstore.gr) Kourbis Music (Στουρνάρη 19, Αθήνα, τηλ.: 210 3615540, www.kourbismusic.com)

(Στουρνάρη 19, Αθήνα, τηλ.: 210 3615540, www.kourbismusic.com) Crust Pizza (Πρωτογένους 13, Ψυρρή, τηλ.: 210 3257179, www.crust.gr)

(Πρωτογένους 13, Ψυρρή, τηλ.: 210 3257179, www.crust.gr) Syd Records (Πρωτογένους 13, Ψυρρή, τηλ.: 210 3218374, www.sydrecords.com)

(Πρωτογένους 13, Ψυρρή, τηλ.: 210 3218374, www.sydrecords.com) Destiny Studio (Ολυμπίας 12, Μαρούσι, τηλ.: 2106101271)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Τί ειναι το Hybrid Festival;

Το Hybrid Festival είναι ένα πείραμα στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Είναι μια εξερεύνηση στα φυσικά ζωώδη ερεθίσματα. Πρόκειται για κάτι νέο, που συμβαίνει υπό το φως του φεγγαριού. Και δαγκώνει.

Οι μελωδίες και οι στίχοι –λένε- έχουν την δύναμη να κατευνάζουν τα άγρια θηρία, καμιά φορά όμως χρειάζεται και να τα ξεσηκώνουν, να τα βοηθούν να αντιδράσουν στο περιβάλλον τους και να εξελιχθούν. “Survival of the fittest”, όπως λένε…

Τι γίνεται λοιπόν όταν φέρνεις κοντά ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος για την μουσική (τη δική τους ή και γενικότερα) και συνταιριάζεις τα περιβάλλοντα που τους περικλείουν; Μαθαίνεις ποιά είναι η πηγή της δύναμης τους και με ποιον τρόπο εξαπολύουν τη δύναμη αυτή, εκφράζοντας την όμορφη και άγρια πλευρά της. Κατανοείς τι συμβαίνει, όταν τα πνεύματά τους συναντιούνται κι όταν σταματούν να αποτελούν θηράματα, αλλά παίρνουν τον ρόλο του θύτη, του κυνηγού, του υποκινούμενου από το ένστικτο και όχι από τη λογική.

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου σας προσκαλούμε στο Κύτταρο Live Club για να γίνεται μάρτυρες ή και μέρος αυτού του πειράματος και όλων των εκφάνσεών του, κυριολεκτικών και μεταφορικών.

ΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ:

Seasons A.C.

Οι Seasons A.C. είναι ένα πενταμελές melodic hardcore punk συγκρότημα με έδρα την Αθήνα. Ιδρύθηκαν το 2015 και λίγους μόλις μήνες μετά κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο EP τους με τίτλο «4». Στη σύντομη πορεία τους έχουν καταφέρει να μοιραστούν τη σκηνή με ονόματα διεθνούς απήχησης όπως οι Amity Affliction και Deez Nuts και να εμφανιστούν σε headline και άλλες εμφανίσεις σε εγχώρια festivals -και όχι μόνο- σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία.

***

Countown

Το nu metal κουαρτέτο των Countown κυκλοφόρησε το ντεμπούτο album του «Μουσική Πορνεία» το 2015 και από τότε ξεκίνησε μία φρενήρη πορεία με συναυλίες σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας, πάντα αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε κοινό και μουσικό τύπο. Κάτοχοι πρώτου βραβείου στο Music Band Festival της Helexpo, στη 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και μονίμως ανήσυχοι καλλιτεχνικά, με πολυάριθμα videos και single releases στο βιογραφικό τους, οι Countown είναι γνωστοί για τη συναυλιακή ενέργειά τους και τον μοναδικό τρόπο που τη μεταδίδουν στο κοινό. Η δεύτερη κυκλοφορία τους, υπό την αιγίδα της Phonographic Society Records, με τίτλο «Αέναος Κύκλος» βρίσκεται ήδη προ των πυλών και μέρος της θα παρουσιαστεί στη συναυλία της 29ης Σεπτεμβρίου.

***

Vonavibe

Νικητές του Global Battle of the Bands το 2016 και του Battle of the Bands της Panik Records, το 2017, και πιο πρόσφατα νικητές του διαγωνισμού The Road to Desertfest που διεξήχθη στο 9ο Street Mode Festival και τους εξασφάλισε το εισιτήριο για το Desertfest 2018 του Βερολίνου, οι Vonavibe επιδίδονται σε ένα γκρουβάτο και σφιχτοδεμένο μείγμα από heavy rock και metal, που δεν γίνεται να σε αφήσει αδιάφορο. Λίγο καιρό πριν την επίσημη κυκλοφορία του single τους, μέσω της Panik Platinum, στις 29 Σεπτεμβρίου θα ανέβουν στη σκηνή του Κυττάρου, για να παρουσιάσουν το παλαιότερο υλικό τους και για πρώτη φορά δυο καινούρια κομμάτια από την επερχόμενη full length δισκογραφική δουλειά τους.

***

Simplefast

Οι Simplefast είναι ένα modern / thrash metal συγκρότημα από την Αθήνα που -ούτε λίγο, ούτε πολύ- υπάρχει από το 2011. Με εκρηκτικές εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο πλευρό των Αμερικανών Defeater, αλλά και των «δικών μας» Bio-Cancer, Chronosphere, Exarsis και Sonata Antartika, μεταξύ άλλων, αλλά και με συμμετοχές σε σημαντικά εγχώρια φεστιβάλ όπως τα Thrashers United 5, Wreck Athens Festival, Rainfest, Σχολικό Φεστιβάλ Αθηνών στη Τεχνόπολη κ.α. κατάφεραν να αποκτήσουν τη φήμη μίας μπάντας που όταν είναι επί σκηνής, δεν… χαρίζεται! Στις 14 Νοεμβρίου 2014 κυκλοφόρησαν σε αυτοχρηματοδοτούμενη παραγωγή, το παρθενικό EP τους, με τίτλο «Cursed», λαμβάνοντας για αυτό διθυραμβικές κριτικές απο τον μουσικό τύπο, για να το επανακυκλοφορήσουν τελικά παγκοσμίως τον Μάϊο του 2016, μέσω της AMAdea Music, υπό την αιγίδα της οποίας κυκλοφόρησε και το πιο πρόσφατο album τους «Apocalypse». Η μπάντα ήδη προγραμματίζει τη πρώτη Ευρωπαϊκή της περιοδεία!

***

Project Theory

Οι Θεσσαλονικείς nu metallers Project Theory επανέρχονται στην Αθήνα για τη πρώτη εμφάνιση, με τη νέα σύνθεσή τους. Έχοντας συμμετάσχει σε κάποια από τα σημαντικότερα Ελληνικά φεστιβάλ, όπως τα Street Mode Festival και River Party και έχοντας πραγματοποιήσει αναρίθμητες ζωντανές εμφανίσεις, οι Project Theory είναι πρωταρχικά γνωστοί για τη παροξυσμικά εκρηκτική σκηνική τους παρουσία, και τις ένθερμες αντιδράσεις που οι συναυλίες τους προκαλούν στο παρευρισκόμενο κοινό. Μη χάσετε την ευκαιρία να ιδρώσετε μαζί τους!

***

Fourgiven

Metalcore, nu metal, progressive metal και alternative metal επιρροές, σχηματίζουν τον πολυπρόσωπο ήχο των σχετικά νεοσύστατων Fourgiven από την Αθήνα. Έχοντας λάβει μέρος στο F*ck School Fest την άνοιξη του 2016 κι έχοντας καταλάβει τη 3η θέση σε αυτό, οι Fourgiven έχουν ήδη ξεκινήσει να διαγράφουν μία πορεία με συναυλιακές εμφανίσεις υψηλής ποιότητας, κυκλοφορώντας προσφάτως -ως επιστέγασμα αυτών- το παρθενικό EP τους «Calypso», που είναι πλέον διαθέσιμο σε ψηφιακή και φυσική μορφή.

***

