Έχοντας ταρακουνήσει τα νερά με το demo που κυκλοφόρησαν το 2017 αλλά και με το video clip τους για το κομμάτι “The Lesser Key”, οι Θεσσαλονικείς occult heavy metallers Serpent Lord (GR), μόλις κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο “Towards The Damned”, μέσω της νέας δισκογραφικής εταιρείας με έδρα την Θεσσαλονίκη, Alcyone Music Records. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε επίσημα στις 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Πρόκειται για ένα σκοτεινό heavy metal άλμπουμ, με λίγα progressive και thrash στοιχεία και αρκετές extreme metal επιρροές. Οι στίχοι αναφέρονται στην μαγεία, στον μυστικισμό, σε αποκρυφιστικές τελετές, στον παγανισμό, με τα θέματα να εμπνέονται πολλές φορές από στοιχεία της παλαιάς και καινής διαθήκης.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το ατμοσφαιρικό κομμάτι “Evvuio Oitovo Iman”, το οποίο είναι γραμμένο στην φρυγική γλώσσα, μια γλώσσα που πλέον είναι εξαφανισμένη.

Η μπάντα θα παρουσιάσει μέρος από το υλικό της στο επερχόμενο live στις 16 Σεπτεμβρίου, ανοίγοντας στους θρυλικούς Αμερικάνους heavy metallers Omen.

Οι ηχογραφήσεις του άλμπουμ έγιναν την περίοδο 2017-2018 στα Infected Studios, με τον Γιώργο Στουρνάρα (Mass Infection), να αναλαμβάνει την ηχογράφηση, την μίξη και το master του άλμπουμ. Το εξώφυλλο είναι ένας πίνακας του John Martin με τίτλο “Sodom And Gomorrah” (1852), επεξεργασμένο από τον Γιάννη Αντωνίου.







Παρακάτω, μπορείτε να δείτε το video clip για το τραγούδι “The Lesser Key”, καθώς και να διαβάσετε την ανακοίνωση της μπάντας στο facebook:

Today it’s a day of celebration, a day of damnation. The Rise of The Serpent it’s celebrated the same day with the Rise of the Cross. Today we greet the arrival of our debut album, called «Towards The Damned», through Alcyone Music records.

Do not forget. Serpent Lord (GR) is not just a band. It’s the path to meet, greet and embrace your occult side, your evil thoughts. The path to please your lust, your thirst for triumph, glory and power through The Ritual. Serpent Lord (GR) is your worst dream, your best nightmare. Or your desired reality.

«He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned».

Mark 16:16

May the Lord be with you, unholy spirits.

Prepare your souls. Are you ready to be damned?

All Hail the Serpent!

Yours sincerely,

SERPENT LORD (GR)

http://serpentlordgr.com/

serpentlordband@gmail.com

facebook.com/SerpentLordband

https://www.youtube.com/channel/UC1hHrzew1A9UfDntvOzVM6g

https://www.instagram.com/serpent.lord_band/