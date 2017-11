Οι Αθηναίοι SPEEDBLOW κυκλοφόρησαν το 3ου τους full length album που φέρει τον τίτλο “When Giants Walked The Earth” την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017.

Το album θα αποτελείται από 9 κομμάτια των οποίων οι τίτλοι είναι:

Flames οf Fear

Valhalla’s Son

To Feel Alive

Kingdom Of Despair

Last March of the Ents

Ruler of the Void

To Cross the Black

When Giants Walked the Earth

Worshipers of Crom

Πρώτο δείγμα της καινούργιας τους δουλειάς μπορείτε να ακούσετε παρακάτω:

https://www.youtube.com/watch?v=uNh62OniJ5M

www.speedblow.com

http://speedblow.bandcamp.com

http://facebook.com/speedblow