Pain Of Salvation (Sweden)

+ Need

+ Mother Of Millions

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 – Piraeus 117 Academy

«The perfect elements of prog»

Την σημερινή εποχή υπάρχουν πολλά συγκροτήματα που υπερηφανεύονται ότι παίζουν προοδευτική μουσική. Οι Pain Of Salvation είναι από τα ελάχιστα σχήματα που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ παίζουν προοδευτική μουσική με όλη την σημασία της λέξεως. Μουσική φτιαγμένη από καλλιτέχνες που σκέφτονται στην κυριολεξία “έξω από το κουτί”, με κάθε άλλο παρά συμβατικό τρόπο, αναμειγνύοντας επιρροές εντελώς ετερόκλητες μεταξύ τους, δημιουργώντας έναν ήχο που είναι μοναδικός, αναγνωρίσιμος από την πρώτη νότα και όχι απλά τιμώντας τους μεγάλους του είδους του παρελθόντος.

Ο Daniel Gildenlöw, ηγέτης, τραγουδιστής και κιθαρίστας του σχήματος, είναι ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης, που εκτός από εξαιρετική μουσική, έχει τα κότσια να δημιουργεί συνεχώς concept άλμπουμ, με πολύ έντονα προσωπικά θέματα. Στην Ελλάδα, οι Pain Of Salvation λατρεύονται όσο λίγα σχήματα, με την σχέση αυτή να κρατά πολλά χρόνια, όταν ακόμα οι Σουηδοί progsters ήταν ένα μικρό, αλλά πολλά υποσχόμενο γκρουπ.

Μέχρι το 2002, οι Pain Of Salvation, έχουν να καυχώνται πως δημιούργησαν τέσσερα αριστουργήματα του progressive metal, με προεξάρχοντα τα «The Perfect Element, Part I” και «Remedy Lane», που άνετα κατατάσσονται στην πρώτη δεκάδα με τα κορυφαία άλμπουμ του ιδιώματος. Η χαρισματική περσόνα του Daniel Gildenlöw όμως, καθοδηγούμενη μόνο από το ένστικτο και το ταλέντο του, δεν ακολούθησε την πεπατημένη και δημιούργησε ένα καταπληκτικό concept άλμπουμ για τη φύση του Θεού και της ανθρωπότητας, το «Be», με πολύ «βαρύ» θέμα και μουσικά σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο, παραξενεύοντας και διχάζοντας τους οπαδούς τους. Η συνέχεια, ήταν άκρως πολιτικά φορτισμένη, με το δεύτερο μέρος του «The Perfect Element», που έφερε τον τίτλο «Scarsick», το οποίο μουσικά τολμούσε να ακουμπήσει τα όρια της rap αλλά και της pop μουσικής, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το «Disco Queen». Στα πλαίσια εκείνου του δίσκου μάλιστα, το ντουέτο Daniel Gildenlöw – Johan Hallgren (δεύτερος κιθαρίστας), εμφανίστηκε για ένα μυθικών διαστάσεων ακουστικό show στην Αθήνα, μια μέρα πριν την επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ, με το venue να γίνεται sold out εν ριπή οφθαλμού και τον διπλό κόσμο να μένει απ’ έξω!!!







Το ανήσυχο πνεύμα του Σουηδού frontman, δεν σταμάτησε εκεί και η απόφασή του να πειραματιστεί ξεκάθαρα με καθαρά progressive rock μοτίβα στο concept άλμπουμ «Roadsalt», που τελικά κυκλοφόρησε σε δύο μέρη, απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι οι Pain Of Salvation, δεν είναι το συμβατικό progressive metal συγκρότημα που αναμασά μία φόρμουλα και πειραματίζεται με περιορισμούς. Βέβαια, μετά την κυκλοφορία αυτών των άλμπουμ και του ακουστικού «Falling Home», έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία, το πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας του Daniel Gildenlöw, όπου ένα σαρκοφάγο βακτήριο, τον απείλησε πολύ σοβαρά ακόμα και με τον θάνατο, αφήνοντάς τον σχεδόν για έξι μήνες στο νοσοκομείο, με αλλεπάλληλες επεμβάσεις, ώστε όταν τελικά ανάρρωσε, έπρεπε να μάθει βασικά πράγματα από την αρχή, όπως ακόμα και το να ανεβαίνει τις σκάλες, όπως δηλώνει και ο ίδιος. Ακόμη και αυτή η περιπέτεια όμως, αξιοποιήθηκε δημιουργικά, με το εκπληκτικό, τελευταίο τους άλμπουμ, «In The Passing Light Of Day», που σηματοδότησε μία επιστροφή στις πιο «μεταλλικές» φόρμες των Pain Of Salvation. Ένα άλμπουμ που χαιρετίστηκε από σύσσωμο τον Τύπο και τους οπαδούς και που απέσπασε θετικότατες κριτικές, με αφορμή το οποίο, οι Σουηδοί θα μας επισκεφτούν για μία συναυλία στην Αθήνα μόνο, επτά χρόνια αργότερα από την τελευταία τους επίσκεψη.

Το σχήμα, βρίσκεται σε μία από τις πιο δημιουργικές φάσεις της καριέρας του, κάνοντας ουσιαστικά μία νέα αρχή, με τον κιθαρίστα Johan Hallgren να έχει επιστρέψει εδώ και λίγους μήνες και η συναυλία τους θεωρείται άχαστη από τώρα, αφού οι Pain Of Salvation φημίζονται για τα έντονα shows τους και ο Daniel Gildenlöw για την αγάπη του για τη χώρα μας.







Μαζί με τους Pain Of Salvation, θα εμφανιστούν και δύο εξαιρετικά progressive metal σχήματα της εγχώριας σκηνής, οι Need και οι Mother Of Millions.

Οι Need, είναι ένα από τα κορυφαία progressive metal σχήματα της χώρας μας, έχοντας κυκλοφορήσει τέσσερα πολύ καλά άλμπουμ, με το πιο πρόσφατό τους, το «Hegaiamas: A Song For Freedom», να έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές σε όλον τον κόσμο και αφού περιόδευσαν σε Αμερική αλλά και Ευρώπη μαζί με τους Σουηδούς Evergrey, ολοκληρώνουν την προώθηση αυτού του υπερεπιτυχημένου άλμπουμ και συνεπώς αυτή θα είναι η τελευταία τους συναυλία προτού μπουν στο στούντιο, για να ηχογραφήσουν το νέο πέμπτο τους άλμπουμ. Λίγο πριν, θα έχουν παίξει στο Prog Power Festival Europe, μαζί με τους Sons Of Apollo, τους Subsignal και πολλούς άλλους, ενώ θα έχουν ολοκληρώσει και την Βαλκανική περιοδεία που ετοιμάζουν. Οπότε θα είναι καθ’ όλα ζεσταμένοι και πανέτοιμοι για άλλη μία κορυφαία εμφάνιση, ρίχνοντας την αυλαία για την προώθηση του «Hegaiamas: A Song For Freedom», με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι Mother Of Millions, άλλο ένα εξαιρετικό σχήμα, που ναι μεν ιδρύθηκε το 2008, αλλά το ντεμπούτο του, με τίτλο «Human», κυκλοφόρησε το 2014. Στο τέλος της περσινής χρονιάς όμως, κυκλοφόρησαν την δεύτερη δουλειά τους, το «Sigma», μέσω της Σουηδικής ViciSolum Records, ένα πολύ αξιόλογο άλμπουμ που έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις σε διεθνή κλίμακα, με την κινηματογραφική του ατμόσφαιρα, τις folk επιρροές του και την prog rock αισθητική του, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ανοίξει για τους Devin Townsend Project και τους Leprous στην χώρα μας, αλλά όπως και οι Needέχουν διαβεί και τα ελληνικά σύνορα για εμφανίσεις στο εξωτερικό, στο πλευρό συγκροτημάτων όπως Textures, Extremities και των For All We Know του Ruud Jolie (κιθαρίστα των Within Temptation, Maiden United, κλπ).

Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018, κανείς οπαδός της προοδευτικής μουσικής, δεν θα μετανιώσει που θα δώσει το «παρών» σ’ ένα τόσο σημαντικό event!!!

Ώρα έναρξης: 19:30 – Τιμή εισιτηρίου: 25 Ευρώ (Περιορισμένη Προπώληση) – 28 Ευρώ(Λοιπή Προπώληση & Ταμείο)

Προπώληση Εισιτηρίων

Ticket House – Metal Era – No Remorse Records – Monsterville – Cinema Libre – Uncle Chronis Tattoo – Dazzled – Δίκτυο καταστημάτων Γερμανός / Καταστήματα Cosmote σε όλη την Ελλάδα

ON-LINE: 123tickets.gr – tickethouse.gr – ticketmaster.gr