Η Archaeopia Records, έκανε ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο κυκλοφορόντας μια συλλογή που αν καταφέρει στο μέλλον να μνημονεύται μόνο και μόνο για την καταγραφή ενός παρακλαδιού της ελληνικής ροκ σκηνής, τότε θα έχει επιτελέσει το έργος της και με το παραπάνω. Ακούγοντας την συλλογή όμως καταλαβαίνουμε ότι επετεύχθησαν πολλά παραπάνω. Στην πρώτη κυκλοφορία της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται ονόματα που δεν αποτελούν τα υπέρ-γνωστά της ελληνικής σκηνής, αλλά μπάντες πιο ανερχόμενες με διάρκεια ζωής λίγων ετών, που όμως ήδη έχουν δώσει τα δείγματα τους και πάνω από όλα συνορεύουν σε έναν ήχο που ταιριάζει στον ηχόκοσμο που έχει εκφράσει αυτή η γωνιά των Βαλκανίων. Ο τίτλος και υπότιτλος της συλλογής The Sun, the Moon, the Mountain is ‘A Passage Through Greek Psychedelia” περιέχει όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά που αποδίδονται από τις μπάντες για να δημιουργήσουν ένα ήχο που ξεκινάει από την δεκαετία του ’60, κορυφώνεται στους Aphrodite’s Child και Socrates, και τέλος η κάθε έκφανση ψυχεδελικού ροκ (από ελάχιστα τους Beatles και τους 13th Floor Elevators, σε Led Zeppelin, σε Can,σε blues και americana εως stoner/desrert και post και prog «χασίματα») όλα διανθισμένα με το απαραίτητο folk rock στοιχείο.

Το βινύλιο χωρίζεται σε δύο πλευρές, με την πρώτη να είναι το «δοχείο» που ανακατεύεται το φώς με το σκοτάδι και φιλοξενούνται 5 μπάντες όπως οι Tau μαζί με τους Villagers of Ioannina City στο “Wakey Wakey” ένα κομμάτι με επαναλαμβανόμενο ρυθμό που δομείται γύρω από το σόλο του κλαρίνου, κλασικό σήμα κατατεθέν πλέον των VIC. Οι The Road Miles κάνουν την εμφάνιση τους με πιο μοντέρνα προσέγγιση και αιθέρια φωνητικά με δυνατό τελείωμα. Το «The Flood» των Cyanna Mercury (που μας έχουν αποδείξει στο ντεμπούτο τους πόσο μπορούν να ενσωματώσουν την ντόπια ηχητική παράδοση) είναι και το κομμάτι που κυκλοφόρησε πρώτο και είναι βασισμένο σε καθαρά 60ς αναφορές που περισσότερο γνώστες από εμένα θα μπορούσαν να πουν ότι θυμίζει και ελληνικά σχήματα εποχής, μια εντύπωση που δίνεται από τον κεντρικό ρόλο των πλήκτρων και το στακάτο ντραμάρισμα. Την πρώτη πλευρά την κλείνουν οι Sleepin’ Pillow με τους ετερόκλητους ηλεκτρονικούς και οριακά trip hop ήχους και μια σκοτεινή αύρα που θυμίζει αρκετά Nine Inch Nails, με ανατολίτικες μικρομελωδίες να αναδύονται κάνοντας όσους ξενίστηκαν από την επιλογή της μπάντας, να επανέρχονται. Η στρατηγική θέση της επιλογής μας οδηγεί στην μετάβαση στην δεύτερη πλευρά που τιτλοφορείται «The Mountain» σκέτο και ξεκινά με τους Green Yeti. Γνωστοί για την heavy psych και space doom δυναμική τους, εδώ με το «Monkey Riders» κινούνται στα πλαίσια του 2ου δίσκου τους που από τα διαστημικά ταξίδια έρπονται στην έρημο με αργόσυρτο και βαρύγδουπο ρυθμό. Οι Craang με επίκεντρο το πομπώδες μπάσο κλείνουν την συλλογή όπου η ψυχεδέλεια τους ξεφεύγει σε prog και post μελωδίες.

Μπορεί το ψυχεδελικό ροκ να είναι το αγαπημένο μου παρακλάδι, αλλά η εταιρία έκανε κάτι πολύ όμορφο και εξαιρετικά σημαντικό στον συνεχόμενο διάλογο, αυτού που λέμε περί «ελληνικής σκηνής». Ισχυροποίησε το ύφος όμορων συγκροτημάτων, αλλά πάνω από όλα την παρουσία τους σε ένα γίγνεσθαι αν μη τι άλλο διεθνές που φέρει χαρακτηριστική ντόπια υπογραφή με όλα αυτά τα στοιχεία που δίνουν τον μεσογειακό τόνο, όπως φύση, μυθολογία, κοσμική ψυχεδέλεια. Και όλο το πακέτο έρχεται και δένει με την αρμοστή τέχνη του Φώτη Βάρθη που οπτικοποιεί τον δίσκο απόλυτα!

Σταύρος Παπαγεωργόπουλος

Ακούστε και αγοράστε την συλλογή εδώ.

Λίστα Τραγουδιών:

ΠΛΕΥΡΆ A: THE SUN, THE MOON

1. Tau & Villagers of Ioannina City: Wakey Wakey

2. The Road Miles: 600 Miles

3. Cyanna Mercury: The Flood

4. Sleepin’ Pillow: Amplifier in My Heart

ΠΛΕΥΡΆ B: THE MOUNTAIN

5. Green Yeti: Monkey Riders

6. Craang: When in Ruins