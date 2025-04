George Marios – Your Heart – Το νέο Anthemic Rock Single

Ο Καβαλιώτης Anthemic Rock τραγουδοποιός και κιθαρίστας Γιώργος Μάριος κυκλοφόρησε το πρώτο του single

“To Your Heart είναι ένα κομμάτι ανθεμικού χαρακτήρα, το οποίο “γεννήθηκε” σε μία δύσκολη περίοδο, στην οποία έπρεπε να πάρω κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις.

Μιλάει για το πόσο σημαντικό είναι το να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και να ακολουθείς αυτό που σου λέει η ψυχή σου”

Απολαύστε το:

Ποιος είναι ο Γιώργος Μάριος

Ο Γιώργος Μάριος είναι Anthemic Rock Τραγουδοποιός και Κιθαρίστας γεννημένος στην Καβάλα και τα τελευταία 17 χρόνια κάνει μουσική καριέρα στην Αγγλία.

Τα πρώτα του μουσικά βήματα ήτανε στον κιθαριστικό χώρο, ο οποίος τον αγκάλιασε παγκοσμίως με best selling περιοδικά όπως το Guitarist Magazine, Classic Rock & Guitar Techniques να αναγνωρίζουν το ιδιαίτερο άγγιγμα του στο όργανο.

Λίγα χρόνια μετά ξεκίνησε και το ταξίδι του ως τραγουδοποιός και σόλο καλλιτέχνης, με την έκδοση το “Daffodil” – ενός πολυσύνθετου Ροκ δίσκου που δέχθηκε θερμές κριτικές και μάλιστα μπήκε στην λίστα “One to Watch” από το Guitarist Magazine.

Την ίδια περίοδο δέχθηκε και το κάλεσμα από τον frontman των Pineapple Thief, ώστε να μπει στην μπάντα, παρέα με τον θρυλικό Gavin Harrison, ως lead guitarist.

Η θητεία του στην μπάντα ολοκληρώθηκε λίγα χρόνια πριν και αποτέλεσμα αυτής ήτανε και 2 επιτυχημένοι λάιβ δίσκοι, το Hold Our fire & Nothing but The Truth.

Τα τελευταία 3 χρόνια ο Γιώργος αφιερώθηκε στην ολοκλήρωση του νέου του δίσκου, Accidental Hero, ένα πολυδιάστατο έργο για το οποίο επιστράτευσε τον Darby Todd (Devin Townsend) στα τύμπανα και θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2025.

Το “Your Heart” είναι το πρώτο single από τον δίσκο, το οποίο συνοδεύεται με ένα δυναμικό βίντεο το οποίο γυρίστηκε στο θρυλικό Chatham Dockyard (Downtown Abbey/Les Miserables) σε σκηνοθεσία του ιδίου.