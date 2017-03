Οι alternative metallers Maplerun έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο lyric video από το επερχόμενο album τους με τίτλο “Partykrasher”.

Το τραγούδι λέγεται “Remedy” και μοιάζει να είναι από τις πιο ώριμες δουλειές των Αθηναίων μέχρι σήμερα, προμηνύοντας μία εξίσου εντυπωσιακή συνέχεια κατά την κυκλοφορία του full album που είναι προγραμματισμένη για τον προσεχή Απρίλιο.

Δείτε το εδώ:

Της παραγωγής του “Partykrasher” επιμελήθηκε ο πολύς David Bottrill (Tool, Muse, Mudvayne, King Crimson, Placebo, Silverchair, The Smashing Pumpkins, Stone Sour, The Tea Party, Dream Theater κ.α.), του mastering ο Justin Shturtz (Slipknot, Paramore, Him, Shinedown κ.α.) στα Sterling Sound ενώ υπεύθυνος για το εξώφυλλο της κυκλοφορίας είναι ο Manster Design (Tardive Dyskinesia κ.α.).

Το “Partykrasher” είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία, μόνο του ή σε bundle από τη σελίδα bandcamp του συγκροτήματος: https://maplerun.bandcamp.com/album/partykrasher

Ακολουθήστε τους Maplerun στο facebook για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις προσεχείς δραστηριότητες τους: www.facebook.com/Maplerun1