Οι αναγνώστες του Metal Hammer ψήφισαν και είπαν ..

Ενώ όλοι ξέρουμε ότι το «Sweet Child O’ Mine» είναι από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του «Appetite For Destruction«, οι αναγνώστες είχαν άλλη άποψη.

Συγκεκριμένα στην κορυφή έβγαλαν άλλο κομμάτι.

Διαβάστε τι έγινε:

«Όλα τα κομμάτια του άλμπουμ υπερψηφίστηκαν. Το «Welcome Τo Τhe Jungle», το «Sweet Child O’ Mine», το «Paradise City», το «My Michelle». Είναι τρομερό το ότι ένα άλμπουμ περιέχει τόσες κορυφαίες στιγμές του rock ‘n’ roll. Τελικά, ήταν το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ, το «Rocket Queen», που ψηφίστηκε ως το καλύτερο του «Appetite For Destruction». Το ποσοστό που συγκέντρωσε άγγιξε το 21% του συνόλου των ψήφων».

Ιδού η λίστα:

1. Rocket Queen

2. Sweet Child O’ Mine

3. Paradise City

4. Nightrain

5. Welcome to the Jungle

6. It’s So Easy

7. Mr. Brownstone

8. My Michelle

9. Out Ta Get Me

10. Think About You

11. You’re Crazy

12. Anything Goes

Συμφωνείτε;