Βυθιζόμενοι στις μουσικές τελετουργίες που διευρύνουν τον νου, οι KIVA γεμίζουν κάθε κενό και βουβό χώρο με ένα κράμα από post/sludge ήχους για να μεταμορφώσουν τις μελωδίες τους σε απόκοσμα και μοναδικά μουσικά τοπία. Προερχόμενοι από τις τάξεις των Amniac, Spacement, Allochiria & Mind Ripple, το κουαρτέτο με έδρα την Αθήνα σχηματίστηκε το 2021 και επεκτείνεται σταθερά σε μια υπολογίσιμη δύναμη της underground σκηνής. Ο ήχος τους κινείται στα μονοπάτια των Isis, Amenra, The Ocean & Cult of Luna.

Αυτή την περίοδο τους πετυχαίνουμε στην προ-παραγωγή για το ντεπούτο άλμπουμ τους ενώ παράλληλα έδωσαν στη δημοσιότητα ένα live βίντεο του κομματιού “From the ego of our ancestors”, γυρισμένο και ηχογραφημένο στο U217 Studio.

• Δημήτρης: Φωνή (Spacement, ex-Amniac)

• Αντώνης: Κιθάρα (ex-Amniac)

• Γιώργος: Μπάσο (Mind Ripple)

• Στέφανος: Τύμπανα (Allochiria, Valetta Str Project)

FB: https://www.facebook.com/kivabandgr

IG: https://www.instagram.com/kivabandgr

YT: https://bit.ly/3xcp4JZ

BC: https://kivabandgr.bandcamp.com