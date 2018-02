Rock Night, 3 Bands Back to Back live at MODU[/caption]

Αντώνης Δημητρίου and the Sugar

Merry Treismas

Jessica’s Theme Band

Rock Night, 3 Bands Back to Back !

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου Live at MODU

Doors open : 20:00

Entry : 5euro







:: ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & THE SUGAR ::

Η ιδέα της μπάντας ήρθε μαζί με την ολοκλήρωση των στίχων του πρώτου τραγουδιού το καλοκαίρι του 2017. Τον Σεπτέμβριο ξεκίνησαν οι πρώτες πρόβες και η προσπάθεια παράλληλα για τη σταθεροποίηση της ομάδας μιας και είχαν προκύψει πολλές αλλαγές και αστοχίες στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε τους SUGAR.

Η δουλειά στο στούντιο και η προετοιμασία των πρώτων τργουδιών και του βίντεο κλιπ παράλληλα έτρεχε.

Έτσι, αυτή τη στιγμή οι Sugar είναι οι:

Περικλής Μπαρδής : τύμπανα

Χρήστος Σαρδελάς : μπάσο, φωνητικά

Νίκος Καψαλάκης : πλήκτρα

Αντώνης Δημητρίου : κιθάρες, τραγούδι, spiritual catering

Μέρος της πρώτης δισκογραφικής δουλειάς με το ¨ΜΕΤΡΟΝΟΜΟ¨ με τίτλο ¨ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ¨ έχει βασιστεί σε συνεργασίες όπως αυτή με το Λάκη Παπαδόπουλο τη Μικαέλα Δαρμάνη και τη Selena.

Το είδος της μουσικής μας μπορεί να τοποθετηθεί στον εναλλακτικό χώρο αλλά δεν την έχουμε οριοθετήσει με κάτι περισσότερο απ’ αυτό. Ας αφήσουμε τα τραγούδια να κάνουν τη δουλειά τους και τον κόσμο να μας τοποθετήσει όπου νομίζει. Όλοι μας έχουμε σαν κοινό σημείο το βίωμα της εναλλακτικής σκηνής των 90’s άλλος πιο ενεργά άλλος λιγότερο. Η ευρωπαϊκή και η αμερικάνικη σκηνή είναι οι κύριες επιρροές.

Διαδικτυακά μας βρίσκετε:

https://www.youtube.com/channel/UCiBOtdIw2__ZqkPE9-piSiw

https://www.facebook.com/AntonisDimitriouandthesugar/

:: Merry Treismas ::

Τριμελές σύνολο με ξένο και ελληνικό στίχο από τραγούδια της έντεχνης , ποπ , ροκ , λαϊκής και δημοτικής μουσικής των δεκαετιών του 60′ ως σήμερα , τα οποία διασκευάζονται στο προσωπικό ΡΟΚ ύφος του συγκροτήματος.

Σαρδελάς Θοδωρής : Μπάσο – Φωνή

Μουτσάκης Αλέξης : Τύμπανα – Φωνή

Σαρδελάς Χρήστος : Κιθάρα – Φωνή







:: Jessica’s Theme Band ::

Hard Rock and Blues bands mainly from the ’60s and ’70s

Formed in Athens in 1989, disbanded 1994 and reunited 2013 with new members, Jessica’s Theme Band is a Greek rock band making American rock music

https://www.facebook.com/jessicasthemeband/

