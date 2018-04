Έκανα πρόσφατα μια βουτιά με το κεφάλι επάνω σε έναν τοίχο! Χτύπησα άγρια με το παρελθόν και θυμήθηκα! Θυμήθηκα πως κάποτε (μιλάμε για τότε που το χαρτί δεν ήτανε μονάχα σε ρολό τουαλέτας αλλά κυκλοφορούσαν και μουσικά περιοδικά) άκουγα ώρες μουσική και έγραφα για εκείνη, έγραφα μαζί της, για εμένα, για όσους γουστάρανε να ακούνε! Εντάξει! Ανοιγόκλεισα τα μάτια μετά τη βουτιά στον τοίχο και κατάλαβα πως κάπου έχασα 18 με 20 χρόνια. Πολλά; Αναστήθηκα, οπότε ξύπνα κι εσύ γιατί σου έχω λίστα ηχητικέ μου αναγνώστη!

Ξεκαθαρίζω: Δεν είμαι κριτικός, είμαι απλός ακροατής. Όσα γράφω δεν ήρθαν συστημένα από εταιρίες, προήλθαν από την αγάπη στο αντικείμενο και κυρίως σε παιδιά που γουστάρουν να το κρατήσουν ζωντανό και να το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Στο άρθρο θα βρεις μόνο ελληνικές μπάντες (με ελληνικό και αγγλόφωνο στίχο) αλλά δε γνωρίζω κανένα από τα παιδιά. Επίσης, οι δίσκοι δεν είναι όλοι του 2018, οπότε σε όποιον δεν αρέσει αυτό, ας κόψει λάσπη νωρίς! Αν μείνεις, να θυμάσαι πως το Ροκ και η μουσική εν γένει είναι ένα λιβάδι όπου όλα φυτρώνουν για να ανθίσουν, άρα μπορούν και –ναι!– αλλάζουν θέση, κουβαλώντας ως σταθερά τους μία: την αλήθεια!







Φύγαμε για το Part 6 of ?

Sirius

Δίσκος: Wings Of Fire (EP)

Προτεινόμενη μπάντα από μια φίλη και χαίρομαι που ήρθε το νέο στα αυτιά μου, που την άκουσα και γράφω γι’ αυτή τη δουλειά.

Το δισκάκι λοιπόν ξεκινά με το ομώνυμο «Wings Of Fire» και το πρώτο που αναγνωρίζω στο κομμάτι είναι τα έξυπνα stand/stop των καναλιών με τη ρυθμική κιθάρα back ‘n’ forth again ‘n’ again, ενώ τα riffs είναι αξιοπρεπέστατα όπως επίσης και η διάρκεια του κομματιού. Πολύ καλή έναρξη guys!

«Shadow In My Heart» το επόμενο κομμάτι με εξαιρετικό drum-ιστικό μπάσιμο και δέσιμο με τα riff-όνια που σκάνε και σε ανεβάζουν. Είναι μια όμορφη σύνθεση που όλα ηχούν μια χαρά αλλά η φωνή του lead είναι ένα pinch τσιμπημένη στο echo όταν τραγουδάει naked sounded και αυτό μπορεί να χαλάσει μερικούς (εμένα όχι!).

«The Last Angel» το επόμενο και εδώ συναντάς την σκοτεινότητα που οφείλει να σέρνει ένα επικό heavy metal track και να παρασέρνει ψυχές μέσα σε βυθούς και βάλτους! Το phone voice beginning θα μπορούσε να λείπει γιατί ξενίζει στο σύνολο, το διορθώνει όμως η εξαιρετική η ιδέα των ορχηστρικών καθώς η χρήση πλήκτρων χαρίζει επική mountain scale ματιά και το κάνει hymn (guys, την περιμένω με λαχτάρα σε περισσότερα ανοίγματα στα επόμενα κομμάτια σας).

Το EP κλείνει με το «The Fury Within» ένα αυστηρά heavy κομμάτι. Αφήνει όμορφη μεταλλική χαρά στα γέρικα ώτα μου, τουτέστιν δόξα και τιμή στη μουσική του ένδοξου παρελθόντος που όλοι αγαπήσαμε!

Well… εντυπώσεις then!







Το πρώτο EP των παιδιών δείχνει πως έχουμε να κάνουμε με μια παρέα δεμένη και επαγγελματική, με κάμποση αγάπη και σεβασμό για αυτό που κάνει. Καθαρή παραγωγή, μετρημένα σύνολα, ολοκληρωτισμός στους στίχους. Όλα τα κομμάτια έχουν να μας διηγηθούν μια ιστορία που δένει αρμονικά ως σύνολο του πρώτου τους δισκογραφικού βήματος, ενώ οι power epic μεταλλεύσεις συνθέσεων και η εξόρυξη εντάσεων από riff-ογεμίσματα δένει ηχητικογευστικά με τα κύμβαλα που δε σταματούν να κοπανάνε ένταση. Ηχητικέ μου αναγνώστη, γύρεψε συναρτήσεις σε Stratovarius, Grave Digger, Edguy για να καταλαβαινόμαστε τι εννοώ, ενώ ακούγοντας το «Wings Of Fire» να είσαι βέβαιος πως αναγιγνώσκεις το παρελθόν και ελπίζεις για ένα όμορφο μέλλον στον επικά μεταλλικό κόσμο των παιδιών. Ακούστε το! Well done guys.

Για περισσότερη στήριξη στα παιδιά, εδώ:

https://siriustheband.bandcamp.com/

Γεώργιος Ελ. Τζιτζικάκης

