Έκανα πρόσφατα μια βουτιά με το κεφάλι επάνω σε έναν τοίχο! Χτύπησα άγρια με το παρελθόν και θυμήθηκα! Θυμήθηκα πως κάποτε (μιλάμε για τότε που το χαρτί δεν ήτανε μονάχα σε ρολό τουαλέτας αλλά κυκλοφορούσαν και μουσικά περιοδικά) άκουγα ώρες μουσική και έγραφα για εκείνη, έγραφα μαζί της, για εμένα, για όσους γουστάρανε να ακούνε! Εντάξει! Ανοιγόκλεισα τα μάτια μετά τη βουτιά στον τοίχο και κατάλαβα πως κάπου έχασα 18 με 20 χρόνια. Πολλά; Αναστήθηκα, οπότε ξύπνα κι εσύ γιατί σου έχω λίστα ηχητικέ μου αναγνώστη!

Ξεκαθαρίζω: Δεν είμαι κριτικός, είμαι απλός ακροατής. Όσα γράφω δεν ήρθαν συστημένα από εταιρίες, προήλθαν από την αγάπη στο αντικείμενο και κυρίως σε παιδιά που γουστάρουν να το κρατήσουν ζωντανό και να το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Στο άρθρο θα βρεις μόνο ελληνικές μπάντες (με ελληνικό και αγγλόφωνο στίχο) αλλά δε γνωρίζω κανένα από τα παιδιά. Επίσης, οι δίσκοι δεν είναι όλοι του 2018, οπότε σε όποιον δεν αρέσει αυτό, ας κόψει λάσπη νωρίς! Αν μείνεις, να θυμάσαι πως το Ροκ και η μουσική εν γένει είναι ένα λιβάδι όπου όλα φυτρώνουν για να ανθίσουν, άρα μπορούν και –ναι!– αλλάζουν θέση, κουβαλώντας ως σταθερά τους μία: την αλήθεια!

Φύγαμε για το Part 3 of ?

Rusty Bonez

Δίσκος: Wrath







Νάτα μας! Ντεμπούτο άλμπουμ όπως βλέπω για την ομάδα και καλά ξεκινήσαμε με το καλημέρα σας!

Όμορφος, μελωδικός, blues-οπυρηνικός ήχος στην εισαγωγή του δίσκου με το «Ball ‘n’ Chain» και το χαμόγελο να ανοίγει. Συνεχίζουμε στο αργόσυρτο «Wrath» που σε βουτάει από τα μούτρα και τα βλέπω τα κόκαλα να βγαίνουν από τους τάφους με τη γροθιά προτεταμένη. Έρχεται η πρώτη επαφή με την indeed rusty φωνάρα του front man να σου δώσει ένα pure boner track (if I may!) που ανεβάζει ταχύτητα στη μέση και σηκώνει υπέροχη riff-όσκονη. «Broken Mold» εν συνεχεία και clean heavy μαεστρία το κομμάτι, απαραιτήτως να παίξει over ‘n’ over again στα συστήματα (guys εδώ με στείλατε ταξίδι πίσω σε εποχές Grip Inc. Τhanx 4 that!). «Scream Of Souls» το επόμενο για να με καλμάρει όσο πρέπει μια power ballad σε american reality (on the beach δικέ μου, on the beach!) «King Of The Road» το επόμενο και… εντάξει, είναι hidden αλλά κάπου εκεί μέσα στα ξεραμένα φλεβίδια των σκουριασμένων οστών σας ζει ένα χαμένο μέλος των Pantera που θέλει τόσο πολύ να ουρλιάξει (‘n’ I like it!). «Nameless Hero» το επόμενο και θα σας πληγώσω λίγο εδώ, too mainstream για ένα τόσο pure δισκάκι και για τις χαμηλές του είναι που δε με τρέλανε το track (too dusty but not rusty). «Goldman Shagged» με το λογοπαίγνιο να βγάζει ήδη γλώσσα και μόλις ξεκινάει το κομμάτι καταλαβαίνω τον λόγο, speedish hard rock αλλά και punk rooted το κομμάτι. Εκπληξάρα στα ώτα το επόμενο «Stoned Skin» με την bass-εριά να γλύφει νεύρο πάνω από το κόκαλο και να μη χάνεται στην πορεία του κομματιού αλλά να είναι ευδιάκριτη και διάχυτη (thank you Toutatis!). «Burn The Sun» το προτελευταίο και με βρίσκω να επιστρέφω τη βελονίτσα (sic) στο start καθώς τα κύμβαλα δίνουν ρέστα και το bass bind δέσιμο με τις αρμονίες στα riff-οσκαλοπατήματα της τάστας προσφέρει ένα άριστα ηχητικά αποτέλεσμα. Γεύση απαραίτητη για όλα τα live το κομμάτι. Ο δίσκος κλείνει με το «Grub» που southern-ίζει και αφήνει όμορφη γεύση σαν άξια μεταλλική κοκαλόσουπα (in a good way πάντα!).

Το sum up, πάνω από μισάωρη heavy ηχητική εμπειρία και το σημαντικό είναι ένα: repeat σε εποχές που χρόνο για repeat δεν έχεις (και αυτό από μόνο του λέει πολλά!). Δε γνωρίζω το background των παιδιών με άλλες μπάντες (και για να είμαι ειλικρινής ποτέ δε με απασχόλησε αυτό γιατί ακούσαμε και κάτι μούμιες να γεννάνε τέρατα, γνέθοντας τα παλιά τους γένια που είπαμε enough!). Τα παιδιά δεν πέθαναν και αναστήθηκαν, τώρα γεννήθηκαν και αν συνεχίσουν έτσι, με το ταλέντο να βαράει κρόταλα μεταξύ κοκάλων και τη μουσική να συμπορεύεται την όρεξή των μαστόρων όπως σε ετούτο το δισκάκι, τότε θα δούμε πολλά. Ηχητικέ μου αναγνώστη, pure hard-heavy rock ήχος, american old school και για συνοδευτικό, μελωδίες σε ένα pinch easy punk/metal που δε θα αφήσουν ανικανοποίητους τους ηχητικούς σου ουρανίσκους. Περιμένουμε next step και τα δέοντα σε κάνα live σας.

Για περισσότερα σκουριασμένα οστά, στηρίξτε τα παιδιά

Γεώργιος Ελ. Τζιτζικάκης

