Έκανα πρόσφατα μια βουτιά με το κεφάλι επάνω σε έναν τοίχο! Χτύπησα άγρια με το παρελθόν και θυμήθηκα! Θυμήθηκα πως κάποτε (μιλάμε για τότε που το χαρτί δεν χρησίμευε μονάχα ως ρολό τουαλέτας αλλά κυκλοφορούσαν και μουσικά περιοδικά) άκουγα για ώρες μουσική και έγραφα για εκείνη, έγραφα μαζί της, για εμένα, για άλλους, για όσους γουστάρανε να ακούνε! Οkey! Ανοιγόκλεισα τα μάτια μετά τη βουτιά στον τοίχο και κατάλαβα πως κάπου στη διαδρομή έχασα 20 χρόνια. Πολλά; Λίγα; Αναστήθηκα, οπότε ξύπνα κι εσύ γιατί σου έχω νέα ηχητικέ μου αναγνώστη!

Ξεκαθαρίζω: Δεν είμαι κριτικός, είμαι απλός ακροατής. Όσα γράφω δεν ήρθαν συστημένα από εταιρίες, προήρθαν από την αγάπη στο αντικείμενο και κυρίως σε παιδιά που γουστάρουν να το κρατήσουν ζωντανό και να το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Στο άρθρο θα βρεις μόνο ελληνικές μπάντες (με ελληνικό και αγγλόφωνο στίχο) αλλά δεν γνωρίζω κανένα από τα παιδιά. Επίσης, οι δίσκοι δεν είναι όλοι του 2019, οπότε σε όποιον δεν αρέσει αυτό, ας κόψει λάσπη νωρίς! Αν μείνεις, να θυμάσαι πως το Ροκ και η μουσική εν γένει είναι ένα λιβάδι όπου όλα φυτρώνουν για να ανθίζουν, άρα μπορούν και –ναι!– αλλάζουν θέση, κουβαλώντας ως σταθερά τους μία: την αλήθεια!

Φύγαμε για το Part 22 of ?

Fortis Ventus

Δίσκος: Haunted Heart (EP)

Ηχητική βουτιά πίσω στο 2017 καθώς από τότε έρχεται το ντεμπούτο EP της ομάδας «Fortis Ventus», δεν θα μπορούσα όμως περνώντας από τα σκοτεινά τους μονοπάτια να μην μιλήσω για αυτό το διαμαντάκι.

Επική είσοδος στο δισκάκι με το ομώνυμο «Haunted Heart» που ξεκινά απειλητικά, συμφωνικά και προσφέρεται για μια τεράστια (fucking huge σας λέω!) αρένα για να το απολαύσεις live. Η πρώτη επαφή με τη λυρική φωνή της front woman είναι εξαιρετικά ταξιδιάρικη, τα κύμβαλα πολεμικά, οι ηλεκτροκιθαρισμοί πρόδηλοι επίθεσης στα τμήματά τους και τα παιχνιδιάρικα πλήκτρα στο δεύτερο οπερετικό μέρος, δένουν πανέμορφα στο σύνολο με τις διπλομποτιές. Excellent beginning guys ‘n’ girls!

Επόμενο κομμάτι το «Shadows And The Soul» και μια αιθέρια πιανιστική είσοδος σε οδηγεί σε μια κλιμακωμένη μπαλάντα που η αγριάδα και η δύναμή της έρχεται από κάπου κρυμμένη και αγριεμένη (ίσως μέσα στα λαβκραφτικά βουνά της τρέλας!). Κομμάτι που σε ταξιδεύει με διαδοχικά τμήματα και ηχητικά θέματα, φωνή που σου σηκώνει την τρίχα και ένα επικό συνθετικό άπλωμα που συναντάς μονάχα σε μεγάλες μπάντες! Οh, yes! Θα είναι όμορφο το μέλλον σας στοιχηματίζω!

Τρίτο κομμάτι του δίσκου το «Masks Revealed» και εδώ έχουμε μία ακόμη θεματική έμπνευση η οποία δείχνει πιο mainstream και όμως κάνει μυστηριακή βουτιά στο τελευταίο λεπτό του κομματιού φωνάζοντας αιθέρια στοιχειά να το συνοδέψουν φέρνοντάς το στα αυτιά μας. Δεσπόζει και εδώ το ταλέντο της ομάδας, καθαρότητα φωνής από τη front woman, τα solo δίνουν και παίρνουν, οι κλίμακες ανηφορίζουν χωρίς φόβο και πάθος και το κομμάτι χρίζει υποστήριξης από τους οπαδούς (και τις εταιρίες) στα live διότι εύκολα μπορεί να γεμίσει θέατρα!

Το δισκάκι κλείνει με το «Stardance» και εδώ έχουμε μια πιο metal ‘n’ electrified σύνθεση που ξεκινά εντυπωσιάζοντας με τη male φωνή που δίνει σκυτάλη στη female και συνεχίζει την κινηματογραφική ενατένιση μέσα από συμφωνικά πεντάγραμμα, ψιθύρους και υψίφωνα αγγίγματα που δεν θα αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο.

Συμπέρασμα:

Θα πρέπει καταρχήν να πω ότι διαθέτουμε μεγάλη –αν όχι τεράστια!– metal σκηνή και χαίρομαι διπλά και τρίδιπλα όταν μέσα στους χώρους της συναντώ μπάντες όπως οι ταλαντούχοι «Fortis Ventus». Είναι σημαντικό το μεράκι σε κάθε Τέχνη και στην περίπτωση αυτής της μπάντας φαίνεται άμεσα. Εκ πρώτης έχουμε ένα εξώφυλλο που εικαστικά θα ζήλευαν μεγάλες μπάντες (ίσως ακόμα και ένα βιβλίο τρόμου!), ενώ για εμένα προσωπικά έχουμε τέσσερα στα τέσσερα για τα κομμάτια του «Haunted Heart». Περιμένω με λαχτάρα το πρώτο ολοκληρωμένο δισκογραφικό βήμα της ομάδας καθώς το ταλέντο και οι μουσικές γνώσεις των παιδιών είναι προφανείς και διάχυτες στο EP τους. Η παραγωγή είναι εξαιρετικά προσεγμένη, οι συνθέσεις μελετημένες και προβάλλονται ως ξεχωριστά σύνολα που το καθένα σου παρουσιάζει και από ένα θέμα ενώ δεν υπερβάλλουν. Η ομάδα εκδηλώνει εξαιρετική οξυδέρκεια στις συνθέσεις, μετρημένα lyrics που χρίζουν δεύτερης ακρόασης και μια cinematic αίσθηση όπου το dark feeling στάζει κόκκινο, πηχτό αίμα που ρέει μέσα από μια μουσική καρδιά αφιερωμένη στον σκοτεινό ρομαντικό (and I love it!). Συμφωνικό metal λοιπόν αλλά και new age goth elements, μια σταλιά dark electronica αλλά και power και epic σε πολλά σημεία του ο δίσκος. Για σένα ηχητικέ μου αναγνώστη που αναζητάς μουσικές συνδέσεις, να ξέρεις πως θα συναντήσεις ήχους από Nightwish, Kamelot, Gamma Ray, Savatage.

Αυτά for now από εμένα! Εύχομαι να επιστρέψω σύντομα. Ως τότε, να γελάτε δυνατά να σπάνε τα άσχημα, να ρισκάρετε για τα απίθανα και να ζείτε τις στιγμές πριν αυτές τελειώσουν.

