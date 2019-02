Έκανα πρόσφατα μια βουτιά με το κεφάλι επάνω σε έναν τοίχο! Χτύπησα άγρια με το παρελθόν και θυμήθηκα! Θυμήθηκα πως κάποτε (μιλάμε για τότε που το χαρτί δεν χρησίμευε μονάχα ως ρολό τουαλέτας αλλά κυκλοφορούσαν και μουσικά περιοδικά) άκουγα για ώρες μουσική και έγραφα για εκείνη, έγραφα μαζί της, για εμένα, για άλλους, για όσους γουστάρανε να ακούνε! Οkey! Ανοιγόκλεισα τα μάτια μετά τη βουτιά στον τοίχο και κατάλαβα πως κάπου στη διαδρομή έχασα 20 χρόνια. Πολλά; Λίγα; Αναστήθηκα, οπότε ξύπνα κι εσύ γιατί σου έχω νέα ηχητικέ μου αναγνώστη!

Ξεκαθαρίζω: Δεν είμαι κριτικός, είμαι απλός ακροατής. Όσα γράφω δεν ήρθαν συστημένα από εταιρίες, προήρθαν από την αγάπη στο αντικείμενο και κυρίως σε παιδιά που γουστάρουν να το κρατήσουν ζωντανό και να το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Στο άρθρο θα βρεις μόνο ελληνικές μπάντες (με ελληνικό και αγγλόφωνο στίχο) αλλά δεν γνωρίζω κανένα από τα παιδιά. Επίσης, οι δίσκοι δεν είναι όλοι του 2018/2019, οπότε σε όποιον δεν αρέσει αυτό, ας κόψει λάσπη νωρίς! Αν μείνεις, να θυμάσαι πως το Ροκ και η μουσική εν γένει είναι ένα λιβάδι όπου όλα φυτρώνουν για να ανθίζουν, άρα μπορούν και –ναι!– αλλάζουν θέση, κουβαλώντας ως σταθερά τους μία: την αλήθεια!

Φύγαμε για το Part 19 of ?

Within Progress

Δίσκος: Oceans Of Time (EP)

Ντεμπούτο άλμπουμ για την rock/metal μπάντα που μας έρχεται από τη μαγική Σαλονίκη και ευθύς βουτώ στον ήχο τους.

Το πρώτο κομμάτι του δίσκου έχει τίτλο «Celestial Notion» και αποτελεί ένα instrumental prog ταξίδι γεμάτο ατμόσφαιρα. Hidden ηλεκτρονικές χροιές με moody synths και το πιάνο να δηλώνει κομμάτι της ομάδας ενώ ο ήχος έχει ευφάνταστο εύρος. Πολύ όμορφο καλωσόρισμα για πρώτος ήχος, well done guys!

Το δεύτερο κομμάτι λέγεται «Like My Demons Said» είναι ένα pure metal track τόσο απειλητικό όσο και ο τίτλος του! Αλυχτιάρικες ταστιέρες και μεταλλικές riffοκιθαριές αγκαλιάζουν ένα σιδερένιο σύνολο σε ένα τραγούδι που η hard οπερετική φωνή του front man δεν παύει να κουβαλά πείσμα για έναν σκληρό ρομαντισμό που διαφαίνεται στους στίχους. Repeat track over ‘n’ over εδώ!

Το τρίτο κομμάτι ακούει στον τίτλο «Divine Intervention» και μαζί του βουτάμε σε ένα μυστηριακό μουσικό ντοκουμέντο που ξεκινά μελωδικά για να εξελιχθεί σε ένα honest metal. Διπλοκυμβαλιές στα κρουστά, τετμημένες κιθαριές με echo βάθος και ίσως η ατμοσφαιρικότερη στιγμή του EP με χωρισμένα σύνολα και συνθέσεις μέσα σε ένα κομμάτι γεμάτο φαντασία (απολύτως συναυλιακό διά πάσα setlist!)

Επόμενο κομμάτι το ομώνυμο «Oceans Of Time» και πρόκειται για μια τσαμπουκαλεμένη heavy σύνθεση που σε γραπώνει στην ταχύτητά του από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Παύσεις που αρπάζουν ανάσες στίχων, upright κιθαριστικά γεμίσματα αγκαζαρισμένα με τα synths και ένα μελωδικό μουσικό σύνολο που ξεχύνεται στα αυτιά σου σαν αγριεμένος ωκεανός καταμεσής του χρόνου.

Το τελευταίο κομμάτι με τίτλο «Bliss In Ignorance» κλείνει το EP και το κάνει μοιράζοντας τα κοντά δέκα λεπτά του σε prog/post και heavy metal speedish χροιές. Climb up ρυθμός, απειλητικές δεύτερες και πολεμικά κύμβαλα που αγκαζάρουν τις ηλεκτροκιθαριές προσφέροντας riffs σε ένα σύνολο που κλείνει με μια vinyl crispy έξοδο από σύνθεση πιάνου που υπόσχεται πολλά για το μέλλον.

Εν κατακλείδι:

Εντυπωσιασμένος από τα κομμάτια και την ομάδα των Within Progress! Ξεκάθαρος ο ήχος και οι εμπνεύσεις των παιδιών, πάνω από μισή ώρα μουσικές από μια ομάδα που διαθέτει έμπνευση, γνώση και μεράκι για αυτό που κάνει. Σε αρκετά σημεία κλείνεις τα μάτια και απολαμβάνεις τη διάθεση της ομάδας που θαρρώ πως δεν είναι άλλη από το να σε ταξιδέψει με τη μουσική της. Το καταφέρνει! Υπάρχει ποικιλία στα κομμάτια και οι μεταλλικές χροιές εν μέσω παύσεων, αρπάζουν ηχητικές ιδέες και σε ωθούν σε ατόφιο headbanging από chorus σε chorus απολαμβάνοντας τις πλούσιες στιγμές του κάθε κομματιού. Στα πιο ειδικά, έχουμε προσεγμένη παραγωγή, ακριβομετρημένες κιθαριστικές επιλογές χωρίς φλυαρίες, εμβόλιμα breaks ‘n’ stops για κρουστικές απογειώσεις, γεμάτες bassογραμμές, ένα όμορφο εξώφυλλο για ενατένιση βάθους και –για εσένα ηχητικέ μου αναγνώστη!– επιρροές από Dream Theather, Nine Inch Nails αλλά και μια πανέμορφη χροιά Manowar. Well done guys! Θαρρώ πως περιμένουμε τον άξιο πρώτο σας δίσκο και με το καλό στα live!

Για περισσότερη εσώτερη εξέλιξη και μουσική των παιδιών, στήριξε την ομάδα τους εδώ: https://withinprogress.bandcamp.com/album/oceans-of-time

Αυτά for now από εμένα! Εύχομαι να επιστρέψω σύντομα. Ως τότε, να γελάτε δυνατά να σπάνε τα άσχημα, να ρισκάρετε για τα απίθανα και να ζείτε τις στιγμές πριν αυτές τελειώσουν.

Γεώργιος Ελ. Τζιτζικάκης

FB: https://www.facebook.com/georgios.tzitzikakis1

FB page: https://www.facebook.com/tzitzikakis.books/