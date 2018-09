Έκανα πρόσφατα μια βουτιά με το κεφάλι επάνω σε έναν τοίχο! Χτύπησα άγρια με το παρελθόν και θυμήθηκα! Θυμήθηκα πως κάποτε (μιλάμε για τότε που το χαρτί δεν ήτανε μονάχα σε ρολό τουαλέτας αλλά κυκλοφορούσαν και μουσικά περιοδικά) άκουγα ώρες μουσική και έγραφα για εκείνη, έγραφα μαζί της, για εμένα, για όσους γουστάρανε να ακούνε! Εντάξει! Ανοιγόκλεισα τα μάτια μετά τη βουτιά στον τοίχο και κατάλαβα πως κάπου έχασα 18 με 20 χρόνια. Πολλά; Αναστήθηκα, οπότε ξύπνα κι εσύ γιατί σου έχω λίστα ηχητικέ μου αναγνώστη!

Ξεκαθαρίζω: Δεν είμαι κριτικός, είμαι απλός ακροατής. Όσα γράφω δεν ήρθαν συστημένα από εταιρίες, προήλθαν από την αγάπη στο αντικείμενο και κυρίως σε παιδιά που γουστάρουν να το κρατήσουν ζωντανό και να το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Στο άρθρο θα βρεις μόνο ελληνικές μπάντες (με ελληνικό και αγγλόφωνο στίχο) αλλά δε γνωρίζω κανένα από τα παιδιά. Επίσης, οι δίσκοι δεν είναι όλοι πρόσφατοι, οπότε σε όποιον δεν αρέσει αυτό, ας κόψει λάσπη νωρίς! Αν μείνεις, να θυμάσαι πως το Ροκ και η μουσική εν γένει είναι ένα λιβάδι όπου όλα φυτρώνουν για να ανθίσουν, άρα μπορούν και –ναι!– αλλάζουν θέση, κουβαλώντας ως σταθερά τους μία: την αλήθεια!

Φύγαμε για το Part 13 of ?

AngelMora

Δίσκος: Mask of Treason

Ντεμπούτο δίσκος για τους AngelMora και καθαρή δύναμη, έτοιμη για ηχητικό ρούφηγμα που θα πέσει σαν καυτό μέταλλο μέσα στα αυτιά σας!

«The Nightmare Just Begun» τιτλοφορείται η άκρως υποσχόμενη εισαγωγή του δίσκου και έτσι ονειρική θα φέρει το πρώτο μεταλλοκοπάνημα του επόμενου «Free Like An Eagle» για να μας δώσει το στίγμα της ομάδας. Στο τρίτο «GodFaith» αντιλαμβάνομαι πως μέσα στις καρδιές των παιδιών βασιλεύει η αγάπη για pure melodic power metal (and it’s fine with us guys!). Ακολουθεί το «Flaming Trial» και εδώ ξετυλίγεται μια από τις ομορφότερες εισόδους των κομματιών του δίσκου, ηχεί υπέροχα στα αυτιά κάθε metal-ονοσταλγού της εποχής που όλοι αγαπήσαμε (οk… εμείς οι over 35, λίγο περισσότερο γιατί ζήσαμε κάτι λίγο εκείνα τα χρόνια). Στο επόμενο «AngelMora» βασιλεύει μια ύποπτα μελωδική αρμονία που (yes! yes!) δεν αργεί να ξεσπάσει σε ένα sub-thrash έπος και να σε συνεπάρει στο μελωδικό της ταξίδι. Οι μελωδίες συνεχίζονται στην μπαλάντα «Etherial Life» όπου κρωξίματα γλάρων δένουν υπέροχα με το εμβόλιμο σαξόφωνο (rare ‘n’ clever για να το συναντάς σε power δίσκο! Well done guys!) και δίνουν μια εξαιρετική προοπτική στο κομμάτι. «Silent Hero» στη συνέχεια και έχεις ένα όμορφο metal-οσυνθετικό αμάλγαμα ενώ η ταχύτητα ανεβαίνει στο «Taming The Waves» και το κομμάτι με κάνει να αναρωτιέμαι πόσα χιλιόμετρα θα το τρέχουνε τα παιδιά σε κάποιο live τους σαν το παίζουν (να ανάβουν φωτιές παράλληλα on stage plz!). «Cloak Of Treason» στη συνέχεια και εντάξει! Κομμάτι για κάθε σας playlist! Judaspriest-άρικο ‘n’ I like it και δένει άριστα με το επόμενο «Believe In Love» και μάγκες… σοβαρά τώρα… δεν έχει να ζηλέψει ΤΙ-ΠΟ-ΤΑ αυτό το multipower song από άλλα του είδους και της εποχής. Αν κυκλοφορούσε μέσα στα 80s, εύκολα χωνόταν σε μια συλλογή ως μια από τις αγαπημένες και honest power metal ballads (ηχητικέ μου αναγνώστη άκουσε την ballad εισαγωγή και πες μου τη γνώμη σου γιατί για εμένα αυτό το ντουετάκι τραγουδιών είναι τα personal favorites του δίσκου). Ολοκληρώνουμε με το «11:11» που κοπανάει hardcore βλέφαρο και κλείνει μάτι σε μια επόμενη power session.







To sum up: Από τον ήχο τους φαίνεται πως τα παιδιά είναι λάτρεις των 80s/early 90s αλλά όλοι ξέρουμε πως αυτό δεν φτάνει, θα πρέπει να έχεις και ταλέντο. Η ομάδα λοιπόν το διαθέτει! Ψάχνοντας μαθαίνω άλλωστε πως είναι όλοι μαστόρια χρόνων από άλλες μπάντες, οπότε είναι γεμάτοι μεράκι για αυτό που κάνουν και θεωρώ πως υπάρχει εκεί έξω κοινό για τον ήχο τους. Riff-οσκαλισμένες παλέτες σε ανηφορικά ανοίγματα, μελωδίες (που δε χόρτασα είναι η αλήθεια) και shout out loud φωνητικά από τον front man σχεδόν σε όλα τα κομμάτια, με βιμπράτα και οπερετικά μέρη (κατά σημεία τα αναζητούσα πιο brutal, αλλά οκ, ρίχνω την ιδέα και τα περιμένω στο επόμενο δισκάκι!). Ηχητικέ μου αναγνώστη, ο δίσκος κουβαλάει γραμμές από Gamma Ray και Annihilator ενώ στα στενά του κρύβει κάμποσο από Savatage. Προσωπικά διέκρινα και ένα clever catch από αγάπη σε Gary Moore. Υou get the point! Μπράβο στα παιδιά, ελπιδοφόρο ξεκίνημα, το γούσταρα (το ξανακούω ήδη!) και εύχομαι να σας δω σε κάποιο live.

Για περισσότερη αγγελική μόρα, στηρίξτε τους εδώ:

https://angelmora.bandcamp.com/releases

Αυτά for now από εμένα! Εύχομαι να επιστρέψω σύντομα. Ως τότε, να γελάτε δυνατά να σπάνε τα άσχημα, να ρισκάρετε για τα απίθανα και να ζείτε τις στιγμές πριν αυτές τελειώσουν.

Γεώργιος Ελ. Τζιτζικάκης

