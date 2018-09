Οι EVANESCENCE πρόκειται να κυκλοφορήσουν το «Synthesis Live», ένα dvd και cd με την συνοδεία ορχήστρας.

Παράλληλα δόθηκε στην δημοσιότητα από την συγκεκριμένη κυκλοφορία, η κλασσική τους επιτυχία με τίτλο «My Immortal«.

Η κυκλοφορία θα περιέχει τα παρακάτω τραγούδια:

01. Overture

02. Never Go Back

03. Lacrymosa

04. The End Of The Dream

05. My Heart Is Broken

06. Lithium

07. Bring Me To Life

08. Unravelling (Interlude)

09. Imaginary

10. Secret Door

11. Hi-Lo

12. Lost In Paradise

13. Your Star

14. My Immortal

15. The In-Between (Piano Solo)

16. Imperfection

17. Speak To Me

18. Good Enough

19. Swimming Home

Απολαύστε το My Immortal: