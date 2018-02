Ακούστε το νέο τραγούδι των The Skelters με τίτλο Nothing At All

Οι The Skelters δίνουν στην δημοσιότητα ένα τραγούδι από το τελευταίο album τους Revive που κυκλοφόρησε από την New Dream Records.



Πρόκειται για το κομμάτι « Nothing At All» που τα μουσικά όργανα ηχογραφήθηκαν στα Valve Studio και οι φωνές στα Mix Studio στην Θεσσαλονίκη.

Την μουσική έγραψαν οι Angel και Stavros και τους επαναστατικούς στίχους ο Daniel Charavitsidis.

Ένα δείγμα από τους στίχους:

«MY FRIEND DON’T GIVE UP THE FIGHT

YOU CAN DO WHATEVER YOU WANT

MONEY IS NOT WHAT MATTERS IN LIFE «

Angel: vocals, backing vocals, keyboards, electric guitar. Daniel: drums. Stavros: electric guitars, slide guitar. Thodoris: bass. Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα των The Skelters και ακολουθήστε τους στο Facebook για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις προσεχείς ζωντανές εμφανίσεις και τις προσεχείς δραστηριότητες του σχήματος.