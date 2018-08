Έρχονται οι Sons Of Apollo για live στην Αθήνα

Έρχονται οι Sons Of Apollo για live στην Αθήνα

SONS OF APOLLO

LIVE IN ATHENS!

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

FUZZ LIVE MUSIC CLUB

Sons Of Apollo

Οι σύγχρονοι Θεοί της Μουσικής

Ένα πραγματικό supergroup, αποτελούμενο από μέλη των Dream Theater, Mr. Big, Guns ‘n’ Roses και Journey, για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Mike Portnoy (Dream Theater, Avenged Sevenfold, Metal Allegiance, The Winery Dogs)

Derek Sherinian (Dream Theater, Black Country Communion)

Ron ”Bumblefoot” Thal (Guns n Roses)

Billy Sheehan (Mr Big, Steve Vai, Talas)

Jeff Scott Soto (Yngwie Malmsteen, Soto, Talisman, W.E.T., Journey)

Αυτοί είναι οι Sons of Apollo, και θα βρίσκονται στη χώρα μας τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίουγια μία και μοναδική εμφάνιση στο Fuzz Live Music Club, φέρνοντας μαζί τους το πολυσυζητημένο, νέο album τους “Psychotic Symphony”, αλλά και ένα live set που θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς, και θα συζητιέται για πολύ καιρό.

Oι Γιοι του Απόλλωνα έρχονται στην Αθήνα για το live της χρονιάς, στα πλαίσια της sold outπαγκόσμιας περιοδείας τους, με διθυραμβικές κριτικές και μια υποψηφιότητα ‘International Band/Artist of the Year’ στα Progressive Music Awards. Οι αποσκευές τους είναι γεμάτες και τα στοιχήματα ποντάρουν σ’ αυτούς!

O Jeff Scott Soto προσκαλεί με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο του τους Έλληνες φίλους τους στη μεγάλη τους συναυλία στο Fuzz!







Τα early bird εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί.

Η προπώληση συνεχίζεται σε αμείωτους ρυθμούς, στην τιμή των 35 Ευρώ,

η οποία θα παραμείνει σταθερή μέχρι και την ημέρα της συναυλίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Venue: Fuzz Live Music Club (Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος)

Ημερομηνία: Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Πόρτες: 20:00

Τιμές Εισιτηρίων: Early Bird 32€ (sold out) | Προπώληση & Ταμείο: €35

Προπώληση: www.viva.gr | 11876 |Seven Spots | Reload| Media Markt | Ευριπίδης| Τεχνόπολη| Αθηνόραμα.gr | Viva Kiosk

Facebook event page: https://www.facebook.com/events/1671960432882771/

ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

210.62 31 077 | info@fairplay.gr







Οι “Del Fuvio Brothers” (παρατσούκλι που συνοδεύει τους δύο φίλους για πάνω από 20 χρόνια), Mike Portnoy και Derek Sherinian, ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους μετά την κοινή θητεία τους στην (κατά κοινή ομολογία) σημαντικότερη και πιο δημιουργική περίοδο των Dream Theater, και δημιουργούν τους SONS OF APOLLO! Συνοδοιπόροι τους, o κιθαρίστας Ron «Bumblefoot” Thal (ex-Guns N’ Roses), ο μπασίστας Billy Sheehan (The Winery Dogs, Mr. Big, David Lee Roth) και ο τραγουδιστής Jeff Scott Soto (ex-Journey, ex-YngwieMalmsteen’s Rising Force). Οι Portnoy και Sherinian ανέλαβαν και την παραγωγή του πρώτου άλμπουμ της μπάντας “PSYCHOTIC SYMPHONY”, μιας από τις κορυφαίες κυκλοφορίες της χρονιάς που πέρασε.

Όπως λέει ο Mike Portnoy: «Αυτή είναι μια πραγματική μπάντα, η φυσική εξέλιξη των TheWinery Dogs, κάτι που φαντάζει απόλυτα φυσιολογικό για τον Billy Sheehan κι εμένα, στο διάλειμμά μας από αυτούς. Αυτή τη στιγμή οι SONS OF APOLLO είναι η απόλυτη προτεραιότητα για όλους μας, και η παγκόσμια περιοδεία μας θα κρατήσει όλο το 2018».

Ο Derek Sherinian συμπληρώνει: «Θα βγούμε σε μια παγκόσμια σταυροφορία, για να φέρουμε τη μουσική των SONS OF APOLLO σε όσο περισσότερους fans μπορούμε! Ο Απόλλων ήταν ο θεός της μουσικής, κι εμείς είμαστε οι απόγονοί του! Η μουσική μας ειναι σύγχρονη με μια old-school ψυχή, κι αυτό που μας κάνει μοναδικούς είναι ο θανατηφόρος συνδυασμός αληθινού rock n roll με άποψη, attitude και τεχνική!»

SONS OF APOLLO ARE:

Mike Portnoy – drums and vocals | Derek Sherinian – keyboards | Billy Sheehan – bass

Ron “Bumblefoot” Thal – guitar and vocals | Jeff Scott Soto – vocals

Sons of Apollo – Alive