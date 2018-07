Η σύζυγος του Κρις Κορνέλ, Βίκι Καραγιάννις, ανακοίνωσε ότι στις 29 Αυγούστου στο Μουσείο Πολιτισμού του Σιάτλ θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια ενός αγάλματος του μουσικού που πέθανε στις 18 Μαΐου του 2017.

Η ανακοίνωση έγινε με αφορμή τα 54α γενέθλια του Κορνέλ που ήταν στις 20 Ιουλίου.

Η Βίκι Κορνέλ ανέθεσε στον γλύπτη Νικ Μαράς να δημιουργήσει ένα χάλκινο άγαλμα του συζύγου της με τις μπότες που φέρουν την υπογραφή του, την μεταλλική στρατιωτική ταυτότητα στο λαιμό του και τις μεγάλες κλειδαριές, λέγοντας, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι αυτό είναι το δώρο της οικογένειάς του στην «σφιχτά δεμένη κοινότητα απ’ όπου ξεκίνησε».

Ο τραγουδιστής των Soundgarden και των Audioslave, βραβευμένος με Grammy, βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου του Ντιτρότι ώρες μετά από μία συναυλία των Soundgarden. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ο 52χρονος, τότε, τραγουδιστής έθεσε μόνος τέλος στη ζωή του.

Ο Κορνέλ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σιάτλ.







