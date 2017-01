Wild Rose & Heart Attack live in Thessaloniki, Hellas

Venue: Eightball Live Stage (1st Floor)

Entrance: 7€ with beer

Event: https://www.facebook.com/events/861853080617728/

Στα πλαίσια του «4 Mediterranean Tour» οι Wild Rose επιστρέφουν για την παρουσίαση της τέταρτης δισκογραφική τους δουλειάς «4» καθώς και με τραγούδια επιτυχίες απο όλη τη δισκογραφική τους καριέρας!

Με παρουσία πάνω από 10 χρόνια στη σκηνή του μελωδικού rock, έχοντας αναγνωριστεί ως «Newcomers Of The Year 2011» και με το άλμπουμ τους «Half Past Midnight» ως «Best Debut Release» το 2011, oι πολλά υποσχόμενοι Wild Rose και #1 σε πωλήσεις εισαγόμενων CD στην Ιαπωνία τον Ιούνιο 2013 του δεύτερου τους άλμπουμ «Dangerous», αναμένεται να να μας χαρίσουν 8 μαγικές συναυλίες ξεκινώντας απ’την Ελλάδα, ενώ το «4 Mediterranean Tour 2016» συνεχίζει σε χώρες όπως Βουλγαρία, Ιταλία και Ισπανία!

Έχοντας κάνει sold out τους τρεις πρώτους δίσκους τους «Half Past Midnight (2011), Dangerous (2013), Hit ‘N’ Run (2014)»και με το κομμάτι «Through The Night» από τον τρίτο τους δίσκο «Hit ‘n’ Run», να χτυπάει σταθερά #1 απο την 40ή εβδομάδα του 2014 και για τέσσερις βδομάδες απ’τις οποίες οι τρεις συνεχόμενες στο Classic Rock Chart της Σουηδίας και να παραμένει στο Top #10 μέχρι την 8η βδομάδα του 2015 και έχοντας υπογράψει με τη Δανική εταιρεία Lions Pride Music, την Ιαπωνική Avalon / Marquee Inc. καθώς και τη Steel Gallery Records στην Ελλάδα και λάβει τα εύσημα για το νέο τους άλμπουμ «4» απ’τον παγκόσμιο τύπο και έχοντας χτυπήσει το #6 στο Top 10 Chart του Μαρτίου στην Αμερική και «χτυπώντας» το #1 Album Of The Year 2016 με το νέο τους άλμπουμ «4» στην Ισπανία οι Έλληνες rockers τελειώνουν την Ευρωπαϊκή τους τουρνέ «4 Mediterranean Tour» στη Θεσσαλονίκη στο Eightball Live Stage.

Connect with Wild Rose:

► Official Website: www.wildrose.gr

► Like on Facebook: www.facebook.com/WildRoseTheBand

► Follow on Twitter: www.twitter.com/WildRoseTheBand

► Subscribe to Wild Rose’s channel: www.youtube.com/WildRoseTheBand

Μαζί τους οι Αθηναίοι Heart Attack με ανανεωμένη σύνθεση θα παίξουν για πρώτη φορά live το μεγαλύτερο μέρος του ντεμπούτου τους Ηeart Revolution!

http://heartattack2.bandcamp.com/album/heart-revolution

https://www.facebook.com/Heart.Attack.Official

Μετά τη συναυλία θα ακολουθήσει πάρτι με τον D.J. Doctor Love!!!

Χορηγοί της εκδήλωσης: Dizzy Dolls, THE PUB THESSALONIKI., Pirates Rock Bar, Spyrou/Herbs&Honey, Simple, Καφέ Πεπόνι Το αυθεντικόν, ROCK RADIO 104.7 official