Η πρώτη δουλειά των Πατρινών Void Droid είναι εδώ και θερίζει! Σφιχτοδεμένος ήχος από μια φρέσκια και καλοδουλεμένη μπάντα. Φυσικά ο ακρογωνιαίος λίθος εδώ είναι τα σκληρά ρίφφς, από μια Panter-ίσια παρακαταθήκη, εν γένει πιστή στο NWOAHM πνεύμα όμως με την μελωδικότητα των Black Label Society, μπολιασμένη με την νεανική φρεσκάδα των παιδιών.

Ο Αντρέας δείχνει να ξέρει πώς να παραδίδει τα φωνητικά του με την σωστή μελώδια στο σωστό μέρος δομικά και χρονικά όπως φαίνεται στα Praying Mantis, Chameleon White, Jack In Box & Mokujin τα οποία αποτελούν και τα καλύτερα του δίσκου. Δίχως να υστερούν κατά πολύ ακολουθούν τα πιο κιθαριστο-κεντρικά όπως τα Flying Jesus και Stray Dog Rally πιστά στις groove διδαχές του Dimebag Darell πράγμα το οποίο φαίνεται στην κιθαριστική λεπτοδουλειά που έχουν υφάνει οι Αντρέας κ Bill. Ένας τέτοιος thrash-ίζων ήχος παραδοσιακά υποστηρίζεται από ένα μπετόν-αρμέ rhythm section που η καλή παραγωγή το αναδεικνύει.

Δίχως να πούμε ότι ανακάλυψαν τον τροχό, η φρεσκάδα τους έγκειται στο πάντρεμα του southern μέταλ ήχου με πιασάρικες μελωδίες σαν αγκίστρι από Seattle μεριά. Η παραγωγή έγινε από την ίδια την μπάντα σε συνεργασία με τον Mikko Chris Vlachos στα 8yard Studios ενώ το τρομερό εξώφυλλο που ανταποκρίνεται στην θεματική των τραγουδιών ανέλαβε ο Costin Chioreanu.

«Someday, I believe that someday I won’t walk alone, the world will take me and swallow me, embracing me colourful.»

Σταύρος Παπαγεωργόπουλος

Τα τραγούδια :

1. Terrestrial

2. Flying Jesus

3. Praying Mantis

4. The Watermaker

5. Chameleon White

6. Kua Fu

7. Jack In The Box

8. Martian Architect

9. Mokujin

10. Stray Dog Rolly

Οι Void Droid είναι:

Andreas – Φωνητικά & κιθάρα

Bill Herra – Κιθάρα

Aggelos Ulmo – Μπάσο

Haris – Τύμπανα