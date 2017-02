THE ROCKIN’ DEAD (A)LIVE @ DEATH DISCO 3/3/2017

Την Παρασκευή 03 Μαρτίου 2017, οι Αθηναίοι Alternative Rockers, THE ROCKIN’ DEAD καταφθάνουν στη Μέκκα της εναλλακτικής διασκέδασης, το DEATH DISCO και η κάθοδος στο σκοτάδι ξεκινά!

«Ελάτε να περιπλανηθούμε στα σπίτια της διασκέδασης και της φθοράς… Μαζί μας ακολουθούν και οι άγιοι και οι σατανάδες, τσαμπουκαλεμένα κορίτσια, παρακμασμένοι άγγελοι και ατίθασες ψυχές… Το σκοτάδι ποτέ άλλοτε δεν έμοιαζε τόσο ελκυστικό… Ανακαλύψτε το!»

Οι THE ROCKIN‘ DEAD είναι ένα αγγλόφωνο alternative rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 2015.

Ο ήχος τους περιέχει στοιχεία και επιρροές που προέρχονται από το ευρύτερο φάσμα της Αμερικάνικης και Αγγλικής Rock Μουσικής σκηνής των τελευταίων δεκαετιών, ενώ οι Δυνατές συνθέσεις, οι μελωδικές κιθάρες, οι λυρικοί στίχοι, το έντονο συναίσθημα και τα διπλά φωνητικά είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το προσωπικό ύφος και στυλ του συγκροτήματος.

Το 2016 το συγκρότημα κάνει το δισκογραφικό του ντεμπούτο με την κυκλοφορία του “HERE COMES THE DARKNESS« – μοντέρνο ROCK με αγγλόφωνο στίχο, με riffs και ερμηνείες που σκοπό έχουν να δημιουργήσουν εικόνες και να διεγείρουν τις αισθήσεις των ακροατών… Ένας δίσκος που έχει καταφέρει να αποσπάσει πολύ καλές κριτικές και να τραβήξει το έντονο ενδιαφέρον του μουσικού κοινού αλλά και των μέσων ενημέρωσης…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/03/2017

DEATH DISCO

Ογύγου 16 & Λεπενιώτου, Ψυρρή

Ώρα Έναρξης: 22:00

Είσοδος: 5 Ευρώ

Facebook Event:

https://www.facebook.com/events/1825964274309462

THE ROCKIN’ DEAD

Άννα Οικονομοπούλου (φωνητικά)

Κώστας Στριφτός (Φωνητικά)

Πάνος Μαλαχιάς (Κιθάρα)

Πέτρος Μαλαχιάς (Κιθάρα)

Theo Παπαχριστόπουλος (Μπάσο)

Άκης Γαβαλάς (Τύμπανα)

Website:

www.rockindead.com

Facebook:

http://www.facebook.com/rockindeadofficial