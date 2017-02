Οι heavy-progsters SL Theory σε ένα μοναδικό live με τη συνοδεία κλασικής ορχήστρας εγχόρδων

Μετά από 8 χρόνια από το ξεκίνημα του μουσικού project SL Theory του drummer Σωτήρη Λαγωνίκα (What’s The Buzz? / Double Treat) και την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ με τίτλο «SL Theory – I», οι SL Theory αποτελούν πλέον μια πολυμελή μπάντα με την προσθήκη των Μιχάλη Καρασούλη (Dakrya / Double Treat) στα πρώτα φωνητικά, Αλέξη Φλούρο (Seduce The Heaven / Fragile Vastness / What’s The Buzz?) και Γιάννη Νίγδελη (Double Treat) στις κιθάρες, Μανώλη Γαβαλά (Sound Of Silence / Airged Lamh / Noely Rayn) στα πλήκτρα, Χρήστο Κόλλια (Seduce The Heaven / Persona Non Grata) στο μπάσο, καθώς και τους Χριστίνα Αλεξίου, Αλέξανδρο Λουζιώτη, Κάνδια Μπουζιώτη και Μαργαρίτα Παπαδημητρίου στα φωνητικά.

Το πολυμελές heavy prog σχήμα, με την συνοδεία κλασικής ορχήστρας εγχόρδων υπό την διεύθυνση του μαέστρου Γιάννη Αντωνόπουλου, θα παρουσιάσει για μία και μόνο βραδιά την

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 στις 9 μ.μ. στο Passport Κεραμεικός ολόκληρο το άλμπουμ του Σωτήρη Λαγωνίκα “Progressively Dark” (2012), αλλά και κομμάτια από τα άλμπουμ “SL Theory – I” (2009) και “Different Space Different Time” (2014), όπως και νέα, ακυκλοφόρητα κομμάτια σε σύνθεση των Γ.Νίγδελη/Σ.Λαγωνίκα, σε ένα μοναδικό dark-prog και heavy rock οπτικοακουστικό show, το οποίο θα ηχογραφηθεί και θα κινηματογραφηθεί ώστε να κυκλοφορήσει σε μορφή live CD και DVD.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή παραγωγή, από αυτές που πολύ σπάνια βλέπουμε στη χώρα μας στον χώρο του Progressive Rock γενικότερα.

Tιμή εισιτηρίου:10 ευρώ (με μπύρα)

Προπώληση: www. viva.gr / Reload Stores / Media Markt / Seven Spots / Ευριπίδης / τηλ. 11876

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους SL Theory στο email SLTheory5@gmail.com

Email SLTheory5@gmail.com

Website www.SLTheory.com www.facebook.com/sltheory