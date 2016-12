She tames chaos – Oh fair father where art thou

Οι »She Tames Chaos» είναι μία psychedelic/dream rock μπάντα από την Αθήνα. Ιδρύθηκαν τον Οκτώβρη του 2014. Κυκλοφόρησαν το album »Oh Fair Father Where Art Thou» τον Οκτώβριο του 2016.

Progressive, vintage, psychedelic, soul και folk vibes με κατακλύζουν στο άκουσμα του δίσκου. Δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο (τόσο καλό στο συγκεκριμένο είδος) από Έλληνες μουσικούς. Δηλώνω ενθουσιασμένη. Αιθέρια φωνητικά σε blues rock διαστάσεις. Όντας fan των Devil’s Blood, Jex Thoth καθώς και των Jess And The Ancient Ones δεν μπόρεσα να αντισταθώ και υπέκυψα στον πειρασμό των She Tames Chaos. Από το πρώτο κομμάτι του δίσκου (»Fall») μέχρι και το τελευταίο (»Supernatural») κυριαρχούν μια trippy διάθεση, πολλές ηχητικές rock εναλλαγές και η ιδιαίτερη δική τους καλλιτεχνική »σφραγίδα». Ένα album χαλάρωσης και κατάθεσης ψυχής, διότι το κάθε κομμάτι του έχει ψυχή. Ενδιαφέρουσες συνθέσεις, αρμονικές μελωδίες και φωνητικά, σε ταξιδεύουν όλα μαζί στον κόσμο της ψυχεδέλειας. Αξίζει σίγουρα την ακρόασή σας.

Μαίρη Κατσαδούρα

Tracklist:

1. Fall

2. Return To Forever

3. Toyland

4. Dagger

5. Birthday

6. The Narcissist

7. Supernatural

Εδώ μπορείτε να ακούσετε τον δίσκο τους:

https://godrecordsgardenofdreams.bandcamp.com/album/she-tames-chaos-oh-fair-father-where-art-thou

Η σελίδα τους στο Facebook:

https://www.facebook.com/shetameschaos/

Μέλη:

Dionissis Stefanopoulos – Drums

Nikos Kampouroudis – Bass

Theo Karabalis – Keys

Alfonso Migdanis – Guitars

Robert Sin – Guitars

Evi Hassapides Watson – Vocals / Guitars and Noises