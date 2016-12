Οι SadDoLLs είναι μια ελληνική Darkwave Metal μπάντα από την Αθήνα. Μετά από δέκα χρόνια ενεργό δράση στη σκηνή, η μπάντα έχει κυκλοφορήσει τρία στούντιο άλμπουμ με τελευταία κυκλοφορία τους «Grave Party» να κερδίζει κριτικη αναγνώριση από τους κριτικούς και τους οπαδούς συνολικά. Αυτός ο δισκος χαρακτήρισε επίσης μεγάλο βήμα της μπάντας προς τις ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως στη Γερμανία με το πρώτο single του άλμπουμ «Lady Cry» να παίζει σε πολλα gothic κλαμπ και εμφανίζονται στο Γερμανικο «Sonic Seducer» και στη συλλογή του «Cold Hands Seduction» το οποίο πούλησε 60.000 αντίτυπα στη Γερμανία ..

Η μπάντα έχει μοιραστεί την ίδια σκηνή με πολλούς καλλιτέχνες όπως οι Paradise Lost, The 69 Eyes, VNV Nation, Moonspell, Blutengel, Mono Inc. Lacrimas Profundere, Gothminister, Star Industry και Xandria, και επιβεβαιώθηκε επίσης να εμφανιστεί στο Darkstorm Festival το 2013 στη Γερμανία και στο Summer Rock Festival στη Λετονία το 2015, μαζί με τους ΗΙΜ και τους Τίτο & Tarantula. Η μπάντα έπαιξε επίσης ένα ειδικό αφιέρωμα στους ΗΙΜ με Zoltan Pluto, πρώην πληκτρα της εν λογω μπαντας, και ένα ειδικό αφιέρωμα Deathstars με τον Skinny Disco από Deathstars ως ειδικό προσκεκλημένο. Επιπλέον, η διαχείριση και η προώθηση της μπάντας στη Γερμανία κατά το δεύτερο άλμπουμ τους «Happy Deathday» ειχε χειριστει από την Silke Yli-Sirnio, την original manager των HIM, Nightwish, Amorphis, Children Of Bodom κ.α.

Το συγκρότημα διαθέτει επίσης στουντιακες συνεργασίες με καλλιτεχνες οπως Skinny Disco (Deathstars), Roberth Karlsson (Scar Symmetry), Zoltan Pluto (HIM), Juha-Pekka Leppaluoto (Charon, Poisonblack, Northern Kings) και Μίκι Chixx (Stoneman). Το επερχόμενο άλμπουμ της μπάντας ονομάζεται «Blood Of A Kind» σε παραγωγη απο τον Hiili Hiilesmaa (ΗΙΜ, Lordi, The 69 Eyes, Sentenced, Moonspell) και πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσω της Trisol Music Group και Darktunes τον Μάρτιο του 2017. Η μπάντα είναι επίσης κάτω από τις υπηρεσίες του booking agency Extra Tours που εχει αναλαβει τις παραστάσεις τους στη Βόρεια Ευρώπη.

