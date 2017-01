Σας παρουσιάζουμε τους OCEAN MIND και την νέα τους κυκλοφορία “Underwater”, το τρίτο κατά σειρά album τους.

Μετά την κυκλοφορία των album “Alone we walk together we fly” και “2 ready 2 live”, οι OCEAN MIND επιστρέφουν με το νέο διπλό τους album που περιέχει πάνω από 2 ώρες Heavy Rock συνδυασμένο με Progressive φόρμες και δημιουργούν 16 τραγούδια ιδανικά για τους λάτρεις του αυθεντικού Rock.



Από το νέο album των OCEAN MIND, σας παρουσιάζουμε το πρώτο δείγμα, το τραγούδι “Gypsy son”

