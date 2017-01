New Zero God & Remain In Light live at Thessaloniki

New Zero God & Remain In Light live at Thessaloniki

Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, New Zero God και Remain In Light συναντιούνται για μια μοναδική βραδιά στη σκηνή του Silver Dollar (Eθνικής Αμύνης 19 – Θεσσαλονίκη).

New Zero God (Αθηνα)

Οι New Zero God σχηματίστηκαν στην Αθήνα, τον Μάρτιο του 2006 από μέλη των Flowers of Romance, και μέχρι σήμερα, εκτός από εμφανίσεις τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχουν ανοίξει τις συναυλίες των Christian Death, Legendary Pink Dots και Andi Sex Gang.

Είναι κάτι που δεν είναι ξένο για τα μέλη του συγκροτήματος μιας και στο παρελθόν εχουν ανοίξει συναυλίες για συγκροτήματα όπως οι Sisters of Mercy, The Mission και New Model Army.

Έχουν κυκλοφόρησει τρία ολοκληρωμένα αλμπουμ,δύο mini αλμπουμ (το ένα ηχογραφημένο ζωντανά σε συναυλία τους στην Ιταλία), δύο 7” singles και δύο digital singles με Ελληνικες και ξένες εταιρίες. ‘Εχουν συμμετάσχει σε πολλές συλλογές του εξωτερικού και κατάφεραν με το τραγούδι “Kiss The Witch” να μπουν για δυο μήνες στα Gothic charts στη Βρετανία.

Tον Απρίλιο του 2016 κυκλοφόρησε το άλμπουμ “Short Tales & Tall Shadows” ενώ τον Οκτώβριο ειδε το φως το 7” split single “Redemption” με το Σκωτσέζικο συγκρότημα Savage Cut.

Η συνθεση με την οποία θα εμφανιστεί το συγκροτημα ειναι:

Mike Πούγουνας – φωνητικά

Ακης Νικολαϊδης – κιθάρα

Γιάννης Ψιμόπουλος – τύμπανα

Μιχάλης Σεμερτζόγλου – μπάσσο

OFFICIAL WEB SITE: http://www.newzerogod.com/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/NewZeroGod

YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/newzerogodgr

Οποιος ενδιαφέρεται να μπει στην λίστα του συγκροτήματος για να λαμβάνει ηλεκτρονικά στο email του το Newsletter που δημοσιεύει η μπάντα τρεις φορές τον χρόνο ή για οποιαδήποτε αλλη επαφη, μπορει να στείλει μηνυμα στο: neuz.ziltch@gmail.com

Remain In Light (Θεσσαλονίκη)

Οι Remain in Light γεννήθηκαν από τις στάχτες παλαιότερων ελληνικών punk και new wave σχημάτων (the Grimes και Fear Condition).

Δημιουργήθηκαν από τον Y (x-the Grimes, x-Injectile) το 2010 στη Θεσσαλονίκη.

Η αρχική σύνθεση περιελάμβανε τους Υ στο μπάσσο και τους στίχους, Snow (x-the Grimes) στην κιθάρα και S. “Reverb” G. (x-Fear Condition) στα τύμπανα και συνέθεσε -χωρίς σταθερό τραγουδιστή- έναν πυρήνα κομματιών σε ύφος post punk / gothic rock.

Έκτοτε το συγκρότημα υπέστη πολλές αλλαγές μελών, διένυσε ένα μεγάλο διάστημα με 2 μπασσίστες ταυτόχρονα και ολοκλήρωσε με τον Ασκληπιό Ζαμπέτα (x-Mushrooms, x-Τρύπες) στην παραγωγή και σε κάποια κομμάτια και στην κιθάρα, ένα mini-LP με τίτλο: “Introduction to a Dream” (cd) το 2013 και ένα άλμπουμ με τίτλο «Splinters in Arcadia» το 2016.

Επίσης ένα 7″ βινύλιο σε πολύ περιορισμένο τιράζ με τίτλο “Walk through the Sleet & the Rain” το 2014 και ένα δεύτερο (split single με τους Αθηναίους Moon in June) με το κομμάτι Dead Alaska στην Ars Nocturna (AN 1005) σε 300 αριθμημένα αντίτυπα.

Υπάρχει εκτενής αναφορά γιά την μπάντα και στο βιβλίο του Νίκου Δρίβα «Return of the Bats» του 2016 καθώς και συμμετοχή στο συνοδευτικό cd.

Ακόμα εχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο 2 επίσημα videoclip.

Σύνθεση 2016:

Y (κιθάρα /στίχοι/μουσική) / Elder K (φωνητικά/στίχοι) / Constantine (μπάσο)

Ghoul (τύμπανα)

Τραγούδια των Remain in Light παίζονται σε αρκετούς gothic rock / post punk ραδιοφωνικούς σταθμούς στην ελλάδα και στο εξωτερικό, όπωςhttp://cathedral13.com/ (ΗΠΑ), http://fadeout.podomatic.com/entry/2013-08-24T12_00_00-07_00 , Nightbreed radio (Αγγλία), Radio Dunkle Welle (Γερμανία), ενώ έχουν εμφανιστεί επανειλημμένα και στα playlist του ιστορικού Mick Mercer π.χ.: https://www.mixcloud.com/mickmercerradio/mick-mercer-radio-broadcast-18-may-11th-2014/

Κομμάτια τους έχουν συμπεριληφθεί σε 4 βραζιλιάνικες goth rock συλλογές της Sombratti records, σε βρετανικές π.χ. https://forthebats.bandcamp.com/album/for-the-bats-volume-ii αλλά και σε ελληνικές π.χ.:https://thegreekundergroundscene.bandcamp.com/releases

Το καλοκαίρι του 2014 οι Remain in Light επελέγησαν ως support των Christian Death στην επετειακή εμφάνιση στα πλαίσια των 30 χρόνων του αμερικανικού σχήματος και το Νοέμβριο του 2016 άνοιξαν την συναυλία των θρυλικών And also the Trees.

Τον Ιούλιο του 2016 ηχογράφησαν 10 νέα τραγούδια, που αναμένεται να κυκλοφορήσουν ως τρίτη δισκογραφική δουλειά το 2017

Links:

https://twitter.com/remaininlightGR

http://remaininlight.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/RemainInLightband





Επικοινωνία: why9nine@gmail.com / why9@otenet.gr