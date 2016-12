MILLION HOLLERS + SOLARMONKEYS @ AN CLUB!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

MILLION HOLLERS + SOLARMONKEYS

doors open 21:00, starts 22:00 – ticket 7 €

Δύο εξαιρετικές μπάντες, για πρώτη φορά μαζί σε ένα live που δεν πρέπει να λείψει κανείς!

Οι Million Hollers σχηματίστηκαν το 2011 στη Θεσσαλονίκη.

Hollers ήταν τα πρώιμα τραγούδια των σκλάβων Αφροαμερικανών εργατών. Η σημερινή ερμηνεία της λέξης holler είναι «κραυγή».

Κραυγαλέο και το περιεγχόμενο των τραγουδιών, ωδή στο ανεκπλήρωτο, θυμωμένες πεντατονικές, δακρύβρεχτα slides.

Μαύρη μουσική, 70s αισθητική, ειλικρινής απλότητα – το τρίπτυχο με το οποίο πορεύονται.

Μετρούν δύο κυκλοφορίες υπό τη σκέπη της «οικογενειακής» κολλεκτίβας Hands in Sand: το ομώνυμο 7ιντσο (2013) και το πιο πρόσφατο 10″ Once upon a whiskey.

Αυτόν τον καιρό βρίσκονται στη διαδικασία παραγωγής του LP που πρόκειται να κυκλοφορήσουν λίγο πριν το καλοκαίρι.

Οι δύο κυκλοφορίες προς δωρεάν download: http://millionhollers.bandcamp.com/

FB page: https://www.facebook.com/millionhollers

ΜΕΛΗ

LabReany – Κιθάρα, φωνή

Johnny – Κιθάρα

Jimmy – Τύμπανα

Μαζί τους θα εμφανιστούν οι Αθηναίοι grunge / alternative rockers Solarmonkeys που με την κυκλοφορία του εξαιρετικού ντεμπούτο “Payblack” τον Φεβρουάριο του 2015 μέσω της ανερχόμενης εγχώριας δισκογραφικής εταιρείας The Sound of Everything, δεν άργησαν να εξαργυρώσουν το hype που από νωρίς είχε αρχίσει να αναπτύσσεται γύρω από το όνομα τους. Με κεκτημένη ταχύτητα από το πρόσφατο επιτυχημένο mini tour τους στην Ελλάδα, οι «Μαϊμούδες» σε ένα διάλειμμα από τη σύνθεση του επερχόμενου –δεύτερου σε σειρά- full length album τους, ανεβαίνουν και πάλι στη σκηνή, παρουσιάζοντας το υλικό του ντεμπούτο, αλλά και κάποιο νεότερο που αυτόν τον καιρό παρουσιάζεται για πρώτη φορά ζωντανά.

Facebook: https://www.facebook.com/solarmonkeys/

Bandcamp: https://solarmonkeys.bandcamp.com

Youtube: https://www.youtube.com/Solarmonkeys