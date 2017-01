Maximum High Live

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου στις 21:00

Είσοδος: 5 ευρώ

Οι Maximum High είναι το αποτέλεσμα της σύμπραξης τεσσάρων γνώριμων μελών της Αθηναϊκής, και όχι μόνο, σκηνής.

Με άλλα λόγια οι Maximum High είναι οι:

Θάνος Αμοργινός, με πολύχρονη πορεία ως μέλος των The Last Drive και The Earthbound, μουσική για κινηματογράφο και θέατρο αλλά και ως παραγωγός δίσκων πολλών ελληνικών συγκροτημάτων,

Νίκος Ζωγράφος, ιδρυτικό μέλος των Closer αλλά και συνεργάτης πολυάριθμων συγκροτημάτων και καλλιτεχνών,

Δημήτρης Κουτσιουρής, με θητεία σε μπάντες όπως οι the Strays (US), Sunny side of the razor (GR) και Black Drummer (UK) με τον Toby Marriot, γιο του θρυλικού Steve Marriot των Small Faces και παραγωγό τον Dave Cobb,

και τελευταία αλλά όχι αμελητέα η Ειρήνη Δημοπούλου, περιζήτητη για τις ιδιοσυγκρασιακές φωνητικές της ικανότητες και αμέτρητες συνεργασίες με μπάντες όπως οι Swing Shoes, The Earthbound, Hi Rollers και Dustbowl.

Με βάση τις Indie, Rock, Funk, Dub, Dance και Punk καταβολές τους οι τέσσερις τους φτιάχνουν ένα ιδιαίτερο ιδίωμα που αποτυπώνεται εξαιρετικά στο ντεμπούτο Maximum High E.P. τους, που ηχογραφήθηκε στο Downstroke Studio του Θάνου Αμοργινού και το οποίο θα παρουσιάσουν ζωντανά, μεταξυ άλλων, στο six d.o.g.s το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου.

Το ομώνυμο E.P των Maximum High κυκλοφορεί ήδη μέσω Bandcamp ενώ επίσημα η κυκλοφορία του στα iTunes θα γίνει τον επόμενο μήνα με ένα εξώφυλλο που την επιμέλεια έχει ο πολύ γνωστός για την δουλειά του σκιτσογράφος Alteau, ο οποίος έχει επιμεληθεί εξώφυλλα για τους Rancid, The Undertakers, Happy Wags και άλλους καλλιτέχνες. Το τραγούδι Long Ago έχει δημιουργήσει μεγάλη αίσθηση στον ξένο τύπο για την αισθητική του και τους στίχους του οι οποίοι περιγράφουν το πολύ δύσκολο ταξίδι ενός πρόσφυγα. Το ομώνυμο E.p. των Maximum High έχει AirPlay σε Αμερική , Καναδά και Ευρώπη με πολύ θετικές κριτικές.

Περισσότερες πληροφορίες:

six d.o.g.s

Αβραμιώτου 6-8

Μοναστηράκι

Αθήνα

T: +30 210 3210510

W: http://sixdogs.gr/

http://maximumhigh.band

https://www.facebook.com/maximumhighband

https://twitter.com/maximumhighband



https://www.instagram.com/maximumhighband