Στην παγωμένη και εν όψει διακοπών άδεια Αθήνα, έλαβε χώρα μια έξοχη βραδιά στο Gagarin 205 που δυστυχώς λόγω των ανωτέρω συνθηκών η προσέλευση του κόσμου ήταν μικρή. Η βραδιά λοιπόν άνηκε στους Cyanna Mercury, οι οποίοι μετά το βαλκανικό τους τουρ ήρθαν στην Αθήνα για το τελευταίο και μεγάλο σόου αυτής της περιοδείας στα πλαίσια της προώθησης του Archetypes με εκλεκτούς καλεσμένους τους φίλους τους, Circassian και Κύριο Κ.

Η αρχή έγινε λοιπόν λίγο μετά τις 8 με τους Circassian που ξεδίπλωσαν το αλλού fuzz-αριστο ,αλλού μίνιμαλ αλλά κατά βάση ατμοσφαιρικό ροκ τους με πλούσια όργανα και ωραία φωνητικά και υπέροχες ανατολίτικες πινελιές (Mevlana – Creatures Of Nesf –i- Jahan)

Λίστα τραγουδιών : Feels like home / No proof = dedication / Non finite / The longest story / Gravity Giants / Mevlana / Creatures of Nesf-i-Jahan / No Shapes, Only Numbers / Proper motion





Στην συνέχεια ήρθε ο Κύριος Κ. να μας παρουσιάσει το κιθαριστικό ελληνόφωνο ροκ του με δυνατές στιγμές (40 Μέρες, Ελατήρια,Ρολόι) αλλά και πιο υποβλητικές με αστική αισθητική (Από Βέσπα, Αφηρημένο Έργο). Δείτε τον Κύριο Κ. στο Ίλιον Plus στις 13/1/2017

Λίστα τραγουδιών : Αφηρημένο Έργο / 40 Μέρες / Ελατήρια / Περιττό / Σήματα Καπνού / Από Βέσπα / Ρολόι / Ψαροκάικο

Οι headliners της βραδιάς βγήκαν και έδειξαν πραγματικά ότι είναι πολύ δουλεμένη μπάντα με τρομερή χημεία και σαφώς στοχοπροσηλωμένοι σε ένα όραμα. Ένα όραμα μιας μουσικής τόσο πλούσιας αλλά και πηγαίας. Ένας προτζέκτορας συνόδευε οπτικά την μπάντα είτε με εικόνες από το εξώφυλλο του δίσκου είτε με το αστρολογικό σύμβολο του πλανήτη Ερμή είτε με τον αριθμό του θηρίου (666) ως φόρο τιμής στους Aprhodite’s Child και τον Ντέμη Ρούσσο. Η ενέργεια όμως που έβγαινε με κάθε νότα από τα όργανα και κάθε φωνή του Σπυρέα (που έδωσε ρέστα και στο τουμπερλέκι) έδειξε ότι όσα είχα πει για τον δίσκο είναι όχι μόνο κάτι πολύ μεγάλο αλλά και κάτι που θα απολαμβάνουμε για τα χρόνια που έρχονται. Όλο το Archetypes με highlights το Lunatic, Lilith, Nothing We Can Do και φρενήρη encore με Four Horsemen διασκεύη αλλά και τα San Quentin (ρεσιτάλ!) και I Am Cannibal από την (πρότερη) Cyanna εποχή.

Λίστα τραγουδιών : Horse Dark as Night / Hermes / The Lunatic / Apollo / Ode to the Absent Father / Lilith / If We Were Blind / Nothing We Can Do / Snake / There Will Be A Night / The Four Horsemen / Dirty Things / San Quentin / I Am Cannibal

Κείμενο & φωτογραφίες: Σταύρος Παπαγεωργόπουλος





Χρήσιμοι Σύνδεσμοι :

Circassian:

https://www.facebook.com/Circassiangr

https://circassian.bandcamp.com

https://soundcloud.com/circassiangr

https://www.youtube.com/channel/UCjG-mkEE2JE0pxevrhvsLQQ

Κύριος Κ .

http://kyriosk.gr

https://www.facebook.com/thodoriskontakos

https://www.youtube.com/user/kyriosKofficial

https://soundcloud.com/kyriosk