Το πρώτο πολυδιαφημισμένο λαιβ της χρονιάς σε ένα sold out χώρο με 2.700 άτομα. 13 μήνες μετά τα εγκαίνια που έκαναν στο Academy επέστρεψαν στον τόπο του εγκλήματος για το πρώτο ουσιαστικά headline σόου στα πλαίσια της προώθησης του δίσκου που βγήκε τον Σεπτέμβρη (η εμφάνιση στο Desertfest της Αθήνας δεν πιάνεται).

Πρώτα εμφανίστηκαν στην σκηνή οι Θεσσαλονικείς Naxatras που μάγεψαν το κοινό με τις Floyd-ικές ψυχεδέλειες και ένα τρομερά τεχνίτη ντράμμερ. Η εμφάνιση τους απέδειξε πέρα του ταλέντου τους και το πόσο δεμένοι είναι σαν μπάντα μιας και απέδωσαν το υλικό τους χωρίς δυσκολία με τον χρόνο να κυλάει σαν νερό. Παρουσίασαν υλικό σωστά ισορροπημένο ανάμεσα στα ενεργητικά κομμάτια του πρώτου δίσκου και τα πιο ατμοσφαιρικά του δεύτερου . Σίγουρα κέρδισαν και άλλο κόσμο στην ολοένα αυξανόμενη εκτίμηση τους από την ευρύτερη ελληνική σκηνή.

Λίστα τραγουδιών : Pulsar 4000 / Sun is Burning / Garden of the Senses / Waves / I Am the Beyonder / The Great Attractor





Όσον αφορά τους 1000mods γίναμε μάρτυρες μιας εμφάνισης δίχως προηγούμενο. Μια εμφάνιση που δεν καθιέρωσε το συγκρότημα, δεν το απογείωσε, δεν, δεν, δεν… Ήταν όμως μια εμφάνιση όπου η μπάντα «ψήλωσε» λίγο. Ανέβηκε επίπεδο –όχι δραστικά πολύ- αλλά έγινε λίγο μεγαλύτερη. Αυτό το ωστικό κύμα από κιθάρες –μια ευγενική χορηγεία των Γιάννη & Γιώργου όπου έπαιξαν όλα τα μεγαλειώδη και fuzz-αριστά ρίφφ αψεγάδιαστα. Με έναν Δάνη ψυχωμένο να τραγουδάει δίχως αύριο κραδαίνοντας το μπάσο με το κρυστάλλινο ήχο και πίσω τους ο τεράστιος Λάμπρος κοπάνησε τα ντραμς αλύπητα για 2 ώρες. Με ένα πολύ καλό light show που ανέβασε και αυτό το συνολικό αποτέλεσμα. Με το που έπεσε η κουρτίνα στην αρχή το κοινό ανοίγε τα μεγαλύτερα mosh pit σε κομμάτια «για όσους καβαλάνε σανίδια» και τραγουδούσε ανατριχιαστικά δυνατά (ειδικά στην αρχή του Vidage). Μια παρουσίαση του υλικού και των 3 δίσκων αποδεικνύοντας την συνέχεια αλλά και την εξέλιξη. Από τα δειλά βήματα του ΕP «Blank Reality» το 2006 στο βαρύ και απλωμένο « Repeated Exposure To… » του 2016 και στην συναυλία του 2017 που θα μνημονεύουμε για χρόνια αφού είδαμε την παρέα από το Χιλιομόδι να γίνεται λίγο καλύτερη.

Όπως είπε και ο Δάνης: «Καλές διακοπές για πάντα!»

Λίστα τραγουδιών:

Claws / Loose / Road To Burn / Electric Carve / Vultures / Above 179 / Low / The Son / Desert Side Of Your Mind / Seven Flies / On A Stone / She / El Rollito / Vidage / Into the spell / Super Van Vacation

Ανταπόκριση: Σταύρος Παπαγεωργόπουλος

Φωτογραφίες: Χριστίνα Αλώση (http://www.calossiphotography.com)



Naxatras :

