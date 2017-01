An groundfloor live stage (Σολωμού 13 – 15 Εξάρχεια)

Doors open 21:30 – Starts 22:30

Damage 5 €

Limpin Express

striking and innovative songs… …with more songs like these and maybe another second album, it’s very likely they will make a breakthrough outside of Greece…” Eric Schuurmans, RootsTime magazine, NL – Μάιος 2013

“«Τι λες βρε παιδί μου!» Κάτι τέτοιο σου ‘ρχεται να πεις όταν μετά την αρχική έκπληξη φτάσεις στο track #3 – παικτικά είναι σχεδόν άψογοι, εχουν σωστά ακούσματα, εντρυφήσει,έχουν μανία με το αντικείμενο και ακόμα και τα φωνητικά είναι 9 στις 10 φορές απόλυτα πειστικά (παρά τη δυσκολία του non native speaker) ” Laertis, WildThing e-zine, GR – Αύγουστος 2013 (editor’s pick)

“ this is a bold step for a band that’s been around for only two years. Late ‘60s rock meets the true blues tradition – a very carefully and well produced album with a power trio that plays in a way that, by no means makes you think they come from Greece” Dirk Föhrs, (chief editor) BluesNews magazine, DE – Οκτώβριος 2013

“το rock blues των Ελλήνων Limpin Express έδειξε πως η σπίθα είναι αναμμένη” Αντώνης Μουστάκας/Θοδωρής Ξουρίδας,Rocking.GR (ανασκόπηση έτους 2013,editor’s pick) – Δεκέμβριος 2013

“Από τα πιό ωραία άλμπουμ που άκουσα τελευταία – bar none…” Ηλίας Ζάικος, (Blues Wire gtr) Noiz – Απρίλιος 2013

“this band offers a well played mix of oldschool rock, while in the meantime (and this happens rather rarely among new and upcoming rock and blues bands) they do play some true delta blues.This happens because they know their craft and don’t overdo it in showing off, like other youngsters out there“ Inga Garner, Blues Matters magazine, UK – Αύγουστος 2013

“Now this band’s called Limpin Express. That’s L-I-M-P-I-N and E-X-P-R-E-S-S. I’m spelling down the name for you to write it down ‘cause this is definitely a keeper debut album you’re really going to enjoy” Tony Corner, (rdo producer/editor) British Broadcasters e-zine, UK – Αύγουστος 2013

Οι LIMPIN’ EXPRESS , αρχικά συναντήθηκαν τέλη του 2011, ως σχήμα όμως με δράση σε live νοούνται από τον Φλεβάρη του 2012. Το trio αν και πρόσφατο ως εγχείρημα, έχει ως μέλη του τρεις από τους πλέον δραστήριους μουσικούς της γενιάς τους. Κάτι που είναι διακριτό και από τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς σε λιγότερο απο ένα χρονο, κατάφεραν να ηχογραφήσουν το πρώτο τους album.

Έχοντας συμμετοχές ως μέλη σε αρκετά από τα εγχώρια σχήματα και συνεργαστεί με γνωστούς μουσικούς σε διάφορα στυλ (Congo Square,G.Kontrafouris Baby Trio,A.Gomozias & Blues Revenge,Appalachian Cobra Worshippers κλπ…), αποφάσισαν να ξεκινήσουν μαζί αυτό το σχήμα, αρχικά υπό την μορφή ενός side project, ώστε να παίξουν μουσική και κομμάτια που δεν είχαν την ευκαιρία μέχρι τώρα, σε μία προσπάθεια να ξεφύγουν από την τεττριμένη αντίληψη γύρω από την blues και rock μουσική.

Η βάση είναι και παραμένει, το blues και το rock, περασμένων δεκαετιών και μη, αλλά μέσα από ένα σύγχρονο βλέμμα, με αποτέλεσμα που κάποιοι ονομάζουν ως “nu blues-alt.blues” μέχρι και τον τίτλο “post-Hendrix blues rock” όπως τους δόθηκε απο μέρος του Γερμανικού μουσικού τύπου.

Αν και θεωρείται γενικώς δύσκολη η μορφή του trio, είναι από τις λίγες φόρμες σχήματος που υπάρχει τόση εκφραστική ελευθερία και ταυτόχρονα δημιουργούνται πιο στενές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη. Κάτι που αντικατοπτρίζεται στα live τους και έχει μόνο θετικό αντίκτυπο στον ακροατή.

Τον Ιούλιο του 2012 υπό την διακριτική βοήθεια των Μανώλη Αγγελάκη και Γιάννη Χριστοδουλάτου και τον Alex Ketenjian στη θέση του μηχανικού ήχου, ξεκίνησαν να ηχογραφούν το πρώτο, ακουστικό μέρος του debut album τους στα Unreal Studios, με τη συμμετοχή του Michael Dotson (Willie Kent, Big Jack Johnson,Billy Boy Arnold, Homesick James) και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, το υπόλοιπο album.

οι Limpin Express είναι οι: Αντρέας Καστανάκης – κιθάρα/φωνητικά Βαγγέλης Κοτζάμπασης – τύμπανα Κώστας Ραγιαδάκος – μπάσσο/φωνητικά

Ηλεκτρονική διανομή του album: Bandcamp => http:// limpinexpress.bandcamp.com/ CD Baby => http://www.cdbaby.com/cd/ limpinexpress

Στοιχεία επικοινωνίας μέσω e-mail: limpin_express@yahoo.com

Οι The Randen είναι ένα group που συνδέει το κλασσικό και το εναλλακτικό rock, κάνοντας χρήση όλων εκείνων των ξεχασμένων ήχων, μέσα από μια καινούρια προοπτική. Ο στόχος τους είναι να παίζουν δυναμικά sets, που αποτελούνται απο αυθεντική μουσική.