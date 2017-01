LiE – The Nirvana Show: A Live Tribute, 11th February, An Club!

LiE – The Nirvana Show: A Live Tribute, 11th February, An Club!

LiE – The Nirvana Show: A Live Tribute

Οι Αθηναίοι rockers LiE επιστρέφουν στη σκηνή του An Club

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017

https://www.facebook.com/events/395910714089455/?active_tab=about

Αυτή τη φορά παρουσιάζουν ένα μοναδικό tribute live σ’ ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα που επηρέασαν τον ήχο της σύγχρονης rock.

Από τα πρώτα χρόνια στη Washington μέχρι το Unplugged στη Νέα Υόρκη, οι LiE θα αποτυπώσουν επί σκηνής όλες τις μεγάλες στιγμές των Nirvana όπως μόνο εκείνοι γνωρίζουν.

Στα bonus της βραδιάς, ένα ειδικά διαμορφωμένο video wall που θα προβάλλει σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό καθώς και εκλεκτοί καλεσμένοι που θα μοιραστούν τη σκηνή.

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 – Αn Club

(Σολωμού 13-15, Εξάρχεια, Αθήνα)

Doors Open: 21.00

Είσοδος: 6 Ευρώ

Χρήσιμα Links:

LiE Official Facebook Page: https://www.facebook.com/LiEOfficial

LiE Official Youtube Channel: https://www.youtube.com/LiETVOfficial

An Club (Eva Kolomvou): http://www.anclub.gr/