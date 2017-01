HEADQUAKE + BUS live

Στο ΙΛΙΟΝ Plus (Πατησίων & Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα)

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017

Πόρτες: 21:00 – Εισιτήριο: 7 ευρώ

Event page: www.facebook.com/events/1849102575374680

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Οι heavy rockers Headquake είναι παλιοί γνώριμοι της εγχώριας σκηνής, ενώ οι vintage metallers Bus ένα από τα σχήματα που προσφέρουν ανανεωτικό αέρα σε αυτήν, τώρα που βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες φάσεις της μέχρι στιγμής ύπαρξής της.

Σε μία σύμπραξη που «βρωμάει μπαρούτι», τα δύο πολυσυζητημένα σχήματα συναντιούνται στη σκηνή του ΙΛΙΟΝ Plus, ενός από τους ποιοτικότερους ανερχόμενους συναυλιακούς χώρους της πόλης μας, με σκοπό τη δημιουργία μίας αξέχαστης βραδιάς και μίας μοναδικής συναυλιακής εμπειρίας.

Βρώμικες χαμηλοκουρδισμένες κιθάρες, κατεδαφιστικές γκρούβες, μπαρουτοκαπνισμένα γρέζια και μία ρομαντική προσκόλληση στο ένδοξο παρελθόν του ήχου, αποτελούν τον κοινό άξονα των δύο μπαντών, και την εγγύηση για όποιον παραβρεθεί, πως θα βιώσει όλα αυτά που μας κάνουν να λατρεύουμε τη ροκ μουσική για αυτό που είναι: Εθιστική και επικίνδυνη!

***

HEADQUAKE

Με δύο πλήρεις δίσκους στο δυναμικό τους και πιο πρόσφατο εξ’ αυτών το πρόσφατο «Into The Spiral» (του οποίου τα φυσικά αντίτυπα εξαντλήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα), με συμμετοχές σε συλλογές και ζωντανές εμφανίσεις στο πλευρό των Monster Magnet, Black Rainbows, Nighstalker, Radar Men From The Moon, Sienna Root και Baby Woodrose, μεταξύ άλλων, οι heavy rockers Headquake αριθμούν δύο γεμάτες δεκαετίες ύπαρξης, που τους καθιστούν όχι μόνο μία έμπειρη μουσική ομάδα, αλλά και αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της ελληνικής σκηνής.

BUS

Το ντεμπούτο «The Unknown Secretary» ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που από την πρώτη ακρόαση υποψιάζεσαι για την περίπτωση των Bus: Ήρθαν για να μείνουν! Καθηλωτικοί στις ζωντανές τους εμφανίσεις (δεν είναι τυχαίο πως επιλέχθηκαν ως opening για τις εμβληματικές συναυλίες των Orchid και Uncle Acid and the Deadbeats στη χώρα μας) και με ένα «καυτό» μείγμα της μεταλλικής ψυχεδέλειας των 70’s και της ωμότητας των 80’s να γεννά ευκολομνημόνευτα riffs, διπλές κιθαριστικές μελωδίες, διεστραμένα, ψυχεδελικά και σε στιγμές Σαμπαθικά φωνητικά, όλα επικαλυμμένα με μία αυθόρμητη rock’n’roll διάθεση, οι Bus δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που ταξιδεύει προς το μέλλον και υμνεί την διαβολική πλευρά του ροκ ήχου. Free your mind and ride our bus!

***